Экс-главу администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама оставили в СИЗО до 27 октября

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Бывшего главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко, обвиняемых в получении и передаче взятки, оставили под стражей. Об этом пишет «Страна Калининград».

Рассмотрение дела должно было начаться в Балтийском городском суде в среду, 6 мая. Слушание отложили: Сергея Мельникова не известили о дате вовремя, и о заседании он узнал всего за несколько часов до его начала.

Обоих обвиняемых оставили в СИЗО до 27 октября 2026 года. Следующее заседание назначили на 13 мая, на нём суд снова должен перейти к рассмотрению дела.