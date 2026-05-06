Экс-главу администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама оставили в СИЗО до 27 октября

Бывшего главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко, обвиняемых в получении и передаче взятки, оставили под стражей. Об этом пишет «Страна Калининград».

Рассмотрение дела должно было начаться в Балтийском городском суде в среду, 6 мая. Слушание отложили: Сергея Мельникова не известили о дате вовремя, и о заседании он узнал всего за несколько часов до его начала.

Обоих обвиняемых оставили в СИЗО до 27 октября 2026 года. Следующее заседание назначили на 13 мая, на нём суд снова должен перейти к рассмотрению дела.

Мельников и Коваленко находятся под стражей с 7 февраля 2025 года. Их обвиняют в передаче и получении 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Экс-чиновники и их адвокаты несколько раз просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Уголовные дела против Мельникова и Коваленко
