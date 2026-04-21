Обвиняемый по делу о смертельном падении каштана в Калининграде вину не признаёт

Обвиняемый по делу о гибели девушки из-за упавшего каштана на Верхнем озере в Калининграде свою причастность к трагедии отрицает. Об этом «Клопс» рассказали сам Андрей Т. (имя изменено) и его адвокат Дмитрий Перцев в понедельник, 20 апреля.

Изначально Андрей проходил по этому делу как свидетель. Но в декабре прошлого года его статус изменился: следствие сочло, что ответственность за происшествие лежит именно на нём. Мужчина работает генеральным управляющим в отеле, рядом с которым росло рухнувшее дерево.

Сейчас уголовное дело передано в суд. По словам стороны защиты, мужчина считает предъявленные обвинения необоснованными и вину не признаёт. На его взгляд, произошедшее — трагическая случайность, предвидеть и тем более предотвратить которую было невозможно.

Каштан, как значится в обвинительном заключении, не обследовался городскими лесопатологами с 2021 года, о его аварийном состоянии на момент падения ничего не было известно. Однако специалисты по озеленению, опрошенные в ходе следствия, ссылаются на приказ Госстроя РФ от 1999 года.

Согласно документу, оценку состояния деревьев должны делать организации, в введении которых находится территория, и подавать заявку на проверку муниципальным властям. В отеле же у Верхнего озера эти обязанности были якобы возложены на Андрея Т.

Причастность отеля не очевидна

Адвокат с аргументами следствия не согласен. По его мнению, сама причастность гостиницы к несчастному случаю — спорная. Андрей Т., как генеральный управляющий, действительно отвечает за безопасность предоставления услуг и условий труда — но погибшая девушка не была ни клиентом, ни сотрудником отеля. Она даже не находилась на его территории, просто шла по соседнему с ней тротуару, когда туда упала обломившаяся часть кроны.

Участок, где рос каштан, находится в аренде, а собственником земли остаётся муниципалитет. При этом обязанность следить за зелёными насаждениями, как утверждает защита, не была прямо закреплена за арендатором в договоре.

«Сам приказ Госстроя №153 не является ни законом, ни нормативно-правовым документом, он носит рекомендательный характер, — говорит Перцев. — Как документ-рекомендация, опубликованный в журнале, может повлечь уголовную ответственность для физлица, наёмного сотрудника?

Доказательства того, что за зелёные насаждения отвечает мой подзащитный, мне кажутся некорректными. Это даже близко не его профиль, он не руководитель организации, не лесопатолог, его зона ответственности касается сугубо профильной административной, операционной деятельности», — заключает адвокат.

Экспертиза не учла ветер

Отдельные вопросы у защиты вызывает экспертиза. По словам адвоката, выводы о состоянии дерева сделали по фотографиям, так как само оно к моменту исследования уже было срублено.

«Мы заказали собственную экспертизу в Санкт-Петербурге, в экспертном центре государственного лесотехнического университета, — говорит Дмитрий Перцев. — Нам ответили, что методов, которые бы позволили сделать выводы о состоянии дерева по тем фотографиям, нет».

По его словам, эксперт пояснил, что состояние дерева при сильном ветре может по-разному влиять на его устойчивость — иногда старые и сухие остаются невредимыми, а здоровые обламываются. «Там другие критерии, например, парусность кроны, само состояние дерева, которое никак не назвать аварийным», — пояснил адвокат.

По его словам, во время следствия он просил приобщить к делу метеосводку с информацией об усилении ветра в день падения каштана, но ему было отказано.

Управляющего не было в городе

Кроме того, защита считает, что следствие неправомерно возложило ответственность именно на управляющего отеля. Внутренний приказ, на который ссылается следствие, за всё время работы не был доведён до его сведения по необъяснимой причине. Потому он не может считаться обязательным к исполнению. Другие доказательства обвиняемого тоже смущают.

«Абсурдность развивается дальше, когда следствие приходит к должностной инструкции, — говорит Андрей. — В обвинительном заключении есть несколько пунктов из неё. Приведу два примера. «Обязан проводить аудит прилегающей территории». Это так. Только фраза не закончена! Там дальше написано: «...на соответствие соблюдения стандартов чистоты».

Второй момент — в должностной инструкции есть обязанности, а есть права. Меня обвиняют в том, что я имею право представлять гендиректора в его отсутствии! Это нонсенс. Но во время этого несчастного случая я вообще был в отпуске за пределами Калининградской области».

Защита также обращает внимание на скорость расследования. Адвокат считает, что дело против Андрея расследовали слишком быстро и формально, а материалы просто выделили из дела, по которому он проходил свидетелем, и приобщили к новому. По его словам, следствие лишило защиту возможности полноценно исследовать их и задавать вопросы экспертам. Ходатайства, заявленные Перцевым, также отклонены следствием.

Сам Андрей считает, что произошедшее — это несчастный случай. Он от души соболезнует семье погибшей девушки. «Мы всегда думали, что это действительно форс-мажор, — говорит он. — Мы были одни из первых, кто вышли на контакт с мамой, просто по той человеческой причине, что это рядом с нами произошло, на глазах некоторых наших сотрудников. Я сам прервал отпуск».

В случае признания судом вины фигуранту может грозить серьёзное наказание — вплоть до нескольких лет лишения свободы.