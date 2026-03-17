В Калининграде будут судить 39-летнего управляющего компанией, на земле которой упало дерево и убило девушку

В Калининграде будут судить управляющего организацией, на земле которой росло гнилое дерево, убившее 21-летнюю девушку. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела завершено. Следствие пришло к выводам о виновности 39-летнего калининградца, который в тот момент возглавлял компанию, арендовавшую городские земли рядом с отелем Mercure. Именно там и росло дерево.

Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если оно повлекло по неосторожности смерть человека»).

Фигурант должен был проверять прилегающую территорию и позаботиться о том, чтобы дерево вовремя спилили. Мужчина не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Допрошены свидетели, проведены лесопатологическая и судебно-медицинская экспертиза, выемки и осмотры, иные следственные и процессуальные действия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.