В Калининграде будут судить 39-летнего управляющего компанией, на земле которой упало дерево и убило девушку

В Калининграде будут судить управляющего организацией, на земле которой росло гнилое дерево, убившее 21-летнюю девушку. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР. 

Расследование уголовного дела завершено. Следствие пришло к выводам о виновности 39-летнего калининградца, который в тот момент возглавлял компанию, арендовавшую городские земли рядом с отелем Mercure. Именно там и росло дерево. 

Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если оно повлекло по неосторожности смерть человека»). 

Фигурант должен был проверять прилегающую территорию и позаботиться о том, чтобы дерево вовремя спилили. Мужчина не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Допрошены свидетели, проведены лесопатологическая и судебно-медицинская экспертиза, выемки и осмотры, иные следственные и процессуальные действия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

9 июня 2025 года на 21-летнюю девушку ветреным днём упало дерево. Калининградку госпитализировали с тяжелыми травмами, вскоре она умерла. Подробности — в материалах «Клопс».

Падение дерева на 21-летнюю калининградку 9 июня 2025 года
Свежие новости по теме
Нежно-белые розы и несбывшиеся мечты: в Калининграде похоронили девушку, погибшую из-за упавшего каштана (репортаж)
23 июня 2025
14:59
Девушка, которую покалечил упавший каштан в Озёрном проезде, скончалась в больнице, не приходя в сознание
19 июня 2025
14:30
Врачи отговорили мать девушки, на которую упал каштан в Озёрном проезде, лечить дочь в Москве
19 июня 2025
11:54
После падения каштана на 21-летнюю девушку, получившую тяжёлые травмы, возбуждено уголовное дело о халатности
16 июня 2025
16:40
