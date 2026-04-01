Только 10% калининградцев 1 апреля разыгрывают коллег — опрос

Только 10% калининградцев устраивают 1 апреля шутки и розыгрыши над коллегами. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

«10% калининградцев подшучивают над коллегами 1 апреля. При этом мужчины более склонны к розыгрышам, чем женщины (12% против 8% соответственно). Жертвами первоапрельских подколов от коллег становились 16% опрошенных. Над мужчинами подшучивают чаще, чем над женщинами», — отмечают аналитики.

Подшутить над руководителем решаются лишь 8% работающих. Такая смелость чаще встречается среди мужчин. Объектами шуток со стороны руководства становились 9% опрошенных (мужчины чаще, чем женщины).

Опрос проводился с 18 по 26 марта.