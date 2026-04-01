С 1 апреля россияне будут платить меньше, а брать в долг — осторожнее: главные перемены в финансах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Весна принесёт не только тепло, но и изменения для кошельков россиян. С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые законы, которые регулируют рассрочку, микрозаймы, кредиты и даже денежные переводы. Эксперты регионального центра финансовой грамотности рассказали, что изменится и как на этом сэкономить.

Рассрочка перестанет быть «кошкой в мешке»

Раньше сервисы рассрочки работали почти без правил: могли накручивать цену товара, брать скрытые комиссии или навязывать дополнительные услуги. С 1 апреля это запрещено.

Новые правила

Цена не зависит от способа оплаты. Продавец не имеет права ставить один ценник за наличные, а другой — за рассрочку. Никакой скрытой платы. Сама услуга рассрочки для покупателя теперь бесплатна. Досрочное погашение — без штрафов. Вы в любой момент можете закрыть долг полностью или частично, и никто не возьмёт за это комиссию. Прозрачные штрафы. Если просрочили платёж, максимальная ставка — 20% годовых от суммы долга (раньше могло быть гораздо больше). Короткие сроки. Максимальный период рассрочки — 6 месяцев (а с 2028 года — всего 4 месяца). Это защитит от затягивания долга. Кредитная история не пострадает. Если сумма рассрочки меньше 50 тыс. рублей, информация о ней не попадёт в бюро кредитных историй. Это отличный способ купить нужную вещь без риска испортить рейтинг для будущей ипотеки.

Совет: не соглашайтесь на рассрочку у непроверенных компаний. С 1 апреля работать легально могут только те организации, которые внесены в реестр Банка России.

Микрозаймы станут менее кабальными

Если раньше за микрозаём в 10 тыс. рублей на срок до года можно было отдать почти 23 тыс. (переплата 130%), то с апреля максимальная переплата снижена до 100%. То есть тело долга не вырастет больше чем в два раза.

Кроме того:

Для бизнеса лимит «быстрых» займов подняли с 5 до 15 млн рублей. И главное: с апреля 2027 года человек не сможет взять больше одного микрозайма со ставкой выше 100% годовых. Это остановит «долговую спираль», когда люди перезанимают у одной МФО, чтобы отдать другой.

Совет: если вам срочно нужны деньги, помните о новом «потолке» в 100%. Но лучше по-прежнему избегать микрозаймов, если нет других вариантов.

Банки будут оценивать ваши реальные доходы

С 1 апреля банки и МФО переходят на более честную оценку заёмщиков. Постепенно банки начнут переходить на оценку только официальных доходов. Просто написать в анкете «зарплата 100 000» без подтверждения больше не получится (или к этой сумме применят понижающий коэффициент). ИП больше не сможет подтвердить доход справкой от самого себя — нужны налоговые декларации.

Банк не даст вам кредит, если платежи по всем долгам превышают половину официальных доходов. Это защитит от ситуации, когда вы остаётесь без денег после всех выплат.

Переводы для налогов и штрафов: заполняем реквизиты по-новому

Обычные переводы друзьям и родственникам не меняются. А вот если вы платите налоги, штрафы или оплачиваете услуги госучреждений, будьте внимательны:

В поле «Плательщик» нужно писать полные Ф. И. О. ИП, адвокаты и нотариусы должны добавлять свой статус в скобках. Появилось поле «Фактический плательщик» — его заполняют, если за вас переводит деньги кто-то другой (например, бухгалтер).

Это сделает систему прозрачнее, но потребует чуть больше внимания при заполнении квитанций.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



