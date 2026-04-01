Бережное отношение к яичникам — основа репродуктивного здоровья

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Когда речь заходит о репродуктивном здоровье, в центре внимания обычно оказываются матка, характер менструального цикла, уровень гормонов и т. д. Но есть орган, который влияет на всё сразу — от возможности забеременеть до того, как мы выглядим и чувствуем себя каждый день. Речь идёт о яичниках.

Они никак не напоминают о себе, пока работают без сбоев. И часто о них вспоминают слишком поздно — когда появляется боль, страдает качество менструального цикла, образуются различные опухоли, воспаление или когда беременность не наступает.

Яичники — это не просто «место, где созревают яйцеклетки». Это эндокринный орган, который влияет на состояние всего организма: от настроения до состояния кожных покровов, от качества либидо до уровня минеральной плотности костей. Фолликулярный запас закладывается внутриутробно и не обновляется, а только расходуется в течение всей жизни. Любая операция на яичниках, перенесённое воспалительное заболевание — это безвозвратная потеря фолликулов.

Наиболее частой причиной снижения овариального резерва остаются воспалительные заболевания придатков. Аднекситы, особенно с подострым или хроническим течением, приводят к формированию спаечного процесса и фиброзным изменениям ткани яичников. Даже при своевременной терапии не всегда удаётся избежать потери их функциональной активности.

Второй значимый фактор — хирургические вмешательства, выполненные без учёта сохранения фолликулярного аппарата. При иссечении кист, коагуляции их ложа, клиновидной резекции и других операциях на яичниках неизбежно страдает фолликулярный аппарат. В результате пациентка может потерять значительную часть фолликулярного резерва ещё до того, как вопрос фертильности станет для неё актуален. Таким образом, своевременное обращение к специалисту, адекватно и качественно проведенное хирургическое вмешательство предотвратят в последующем возникновение многих проблем, связанных с потерей фолликулярного аппарата.

В клинике «Геном» в Калининграде принцип сохранения ткани яичника реализован на всех этапах. Объём вмешательства определяется таким образом, чтобы минимизировать потерю здоровой ткани и максимально сохранить овариальный резерв. Хирургическая тактика строится на использовании видеоэндоскопического оборудования и бережных методик, позволяющих работать с высокой точностью и минимизировать травматизацию.

В основе подхода — понимание того, что любое вмешательство может повлиять на фертильность в долгосрочной перспективе. Поэтому решения принимаются коллегиально, с участием репродуктологов, гинекологов-хирургов и иных заинтересованных специалистов, что позволяет выстроить индивидуальную стратегию лечения с учётом возраста пациентки, состояния фолликулярного резерва и её дальнейших репродуктивных планов.

В клинике «Геном» работает команда профессионалов, которая правильно и оперативно определяет тактику ведения каждого пациента на всех этапах — от предоперационной диагностики до послеоперационного сопровождения.

