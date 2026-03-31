«Трудное начало пути в иной мир»: советчане пожаловались на состояние городского кладбища

В Советске городское кладбище пришло в запустение. Подробности «Клопс» рассказала одна из местных жительниц.

«У меня там похоронен сын, умер от ковида в 2020 году. Поэтому тема больная для меня», — с грустью говорит Мария (имя изменено).

По её словам, дорога на территории погоста вымощена кирпичом, который успел местами просесть. Женщина считает, что если уж использовать такое покрытие, то его нужно дробить перед укладкой, а не класть целиком.

«Сейчас немножко куски кирпичей утрамбовались, но поначалу там было страшно ехать и идти, чтобы не повредить машину или не поломать ноги, — рассказывает собеседница «Клопс». — Бессмертных нет, у всех будет последний путь, и очень не хотелось, чтобы он прошёл по такой дороге. Действительно, бедные новопреставленные переворачиваются в гробу. Трудное начало пути в иной мир».

Зимой проблемы усугубляются. В этом году Мария обращалась в администрацию города с просьбой почистить дорогу от снега. Уборку сделали, но лишь на центральной развилке.

С кладбища не вывозят мусор. По словам советчан, которые обсуждали эту проблему в социальной сети, контейнеры вечно стоят переполненными. Администрация не убирает срубленные деревья и не стрижёт траву.

«Клопс» отправил информационный запрос в администрацию Советска с целью выяснить, планируется ли ремонт и уборка кладбища и кто должен отвечать за это.