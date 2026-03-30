В Калининградской области в 2026 году не будет выплат малоимущим на покупку продуктов

В Калининградской области в 2026 году не планируется выделять средства малоимущим на покупку продуктов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили представители регионального министерства социальной политики на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве прокомментировали обращение со стороны жительницы области, которая поинтересовалась, не планируется ли с апреля пополнять социальные продуктовые карты, как это было в 2025 году.

«В 2026 году предоставление выплаты на приобретение продуктов питания не планируется», — сообщили в министерстве социальной политики Калининградской области.