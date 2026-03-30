В калининградском минздраве рассказали, где больше всего вакансий в больницах и поликлиниках и почему

В Калининграде нехватка кадров в медицинских организациях превысила две трети от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Такие данные привела заместитель начальника департамента финансово-экономической работы регионального министерства здравоохранения Юлия Тукунова на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты.

«В разрезе муниципалитетов территориальный анализ вакансий по состоянию на 1 марта свидетельствует о том, что наиболее сложная ситуация с кадровым дефицитом сложилась в Калининграде, где высокая концентрация медицинских организаций сочетается с повышенной нагрузкой на персонал и высокую конкуренцию за квалифицированные кадры», — подчеркнула Тукунова.

Как следует из презентации, в областном центре доля вакансий в медицинских учреждениях составляет 60,2% от общего числа вакансий. На сегодняшний день требуется 477 медработников — 189 врачей и 288 представителей среднего персонала.

На втором месте — Черняховский район. Здесь доля вакансий составляет 6,9%, нехватка — 55 человек, в том числе 23 врача. Замыкает тройку Гусевский район: 6,2% и 49 сотрудников соответственно — 29 врачей и 29 среднего медперсонала.