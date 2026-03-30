Погибшие от морозов лавровишни на Рокоссовского в Калининграде заменят на новые кустарники (фото)

Лавровишни в вазонах в пешеходной зоне на Рокоссовского в Калининграде погибли безвозвратно, их пришлось вырубить. Об этом «Клопс» сообщили в комитете городского хозяйства и строительства администрации Калининграда в понедельник, 30 марта.

Санитарную вырубку пострадавших растений к этому времени уже выполнили. Что именно появится на их месте в качестве компенсации, сколько средств и из какого источника финансирования будет затрачено, пока не решено, в настоящее время разрабатывается проект документации.

Обследование декоративных вазонов на Рокоссовского состоялось ещё 18 марта, тогда же выяснилось, что вся надземная часть 18 лавровишен вымерзла и погибла. Хвойные кустарники тоже испытали пагубное действие мороза, но находятся в удовлетворительном состоянии. Для уцелевших растений планируется подкормка минеральными удобрениями.

Клумбы на Рокоссовского обустроили во время первого этапа благоустройства пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера — ул. Рокоссовского в 2020 году. Лавровишни Prúnus laurocérasus высадили весной 2023 года. Эти вечнозелёные кустарники обладают умеренной зимостойкостью, то есть выдерживают морозы от -15°C до -25°C в зависимости от сорта. Но аномально долгая и суровая зима этого года им оказалась не под силу.

Высаживают рассаду и ухаживают за цветниками в скверах и зелёных зонах в Ленинградском и Московском районах Калининграда в 2026 году в рамках муниципального контракта от 28 ноября прошлого года, заключённого МКУ «Калининградская служба заказчика».

После схода снега КСЗ организует плановые обследования зелёных насаждений в цветниках города. Если какие-то из них погибли, комиссия составляет акт, на основании которого оформляется разрешение на санитарную вырубку с проектом компенсационного озеленения, погибшие кустарники подлежат списанию.