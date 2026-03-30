В Калининградской области в 2025 году сократилась численность рабочей силы

В Калининградской области в 2025 году численность рабочей силы в регионе составила 548,3 тысячи человек. По сравнению с 2024-м этот показатель сократился на 4,5%, сообщает Калининградстат.

Как отметили в ведомстве, из общего числа трудоспособных в экономике были заняты 537,3 тысячи калининградцев, или 98%. Остальные 11 000 человек по методологии Международной организации труда классифицируются как безработные. По сравнению с 2024 годом их количество сократилось на 3,2 тысячи.

Среди безработных больше всего людей со средним общим образованием. Их доля в общем количестве безработных — 30,2%. Это меньше на 8,6%, чем в 2024 году.

На втором месте — безработные с высшим образованием: 25,2%. Их число выросло на 1,1%.

На третьей позиции — жители со средним профессиональным образованием по программе подготовки рабочих. Их доля в общем количестве безработных — 21,4%. Это меньше на 12,3%, чем в 2024 году.

Среднее время поиска работы безработными — 5,4 месяца. В 2024 году было чуть меньше — 5,1 месяца.

В основном калининградцы ищут работу через интернет и СМИ, а также с помощью родных, друзей и знакомых. В органы службы занятости обращались лишь 22,4% соискателей.

Калининградстат приводит данные министерства социальной политики Калининградской области о числе официально зарегистрированных безработных. По состоянию на декабрь 2025 года таковых было 2,1 тысячи человек. За год их число выросло на 30,9%.