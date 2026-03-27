В калининградском военно-морском госпитале не хватает половины врачей

В калининградском 1409-м Военно-морском клиническом госпитале Минобороны России не хватает половины врачей. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил главный терапевт Артур Ханджян на круглом столе в Калининградской торгово-промышленной палате.

Есть дефицит узких специалистов, в частности, эндокринологов, неврологов, реабилитологов. «Врачей менее 50 процентов от штата», — подчеркнул главный терапевт, уточнив, что речь идёт о гражданских специалистах.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.

«Здесь есть сложности в части того, что пока военнослужащий действующий, он может рассчитывать на силы Министерства обороны, — отметил глава ведомства. — Надо понимать, что пациенты, пока являются военнослужащими, не имеют полисов медицинского страхования, поэтому лечиться они могут только в системе Минобороны либо в государственных медицинских учреждениях в соответствии с действующим порядком».