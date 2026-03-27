В Калининграде лишь 14% компаний предпочитают некурящих кандидатов — аналитики

В Калининграде только 14% работодателей отдают предпочтение некурящим кандидатам при прочих равных условиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Как показало исследование, в большинстве компаний наличие вредной привычки не играет решающей роли. Так, 55% работодателей вовсе не обращают внимания на курение соискателей, а ещё 31% фиксируют этот факт, но не считают его недостатком.

Отношение к привычке почти не зависит от поведения руководства: в организациях, где топ-менеджеры курят, некурящих выбирают 11% рекрутеров, а там, где руководство не имеет этой привычки — 18%. Формально отказ в трудоустройстве из-за курения считается дискриминацией и не применяется. Однако в ряде сфер сохраняются негласные требования. Среди компаний, которые всё же отдают предпочтение некурящим, 57% делают это для любых позиций, а 43% — только для отдельных.

Чаще всего такие ограничения касаются профессий, связанных с медициной, образованием и постоянным общением с людьми. В частности, речь идёт о медсёстрах, косметологах, учителях, воспитателях, административном персонале и продавцах-консультантах. Также требования встречаются среди офисных сотрудников и квалифицированных рабочих.

Опрос проводился с 2 по 25 марта.