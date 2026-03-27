Вместо Египта — Беларусь: какие услуги подешевели и подорожали для калининградцев в феврале

В Калининградской области в феврале по сравнению с январём снизились цены на пять видов услуг. Об этом сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, наиболее подешевела стоимость поездки на отдых в Беларусь. Этот показатель составил 45 233,75 рубля, снижение составило 6,03%. В числе других услуг, ставших доступнее:

аренда однокомнатной квартиры — на 5,35%;

годовая стоимость полиса КАСКО — на 4,70%;

курьерская доставка — на 0,97%;

проезд в такси — на 0,30%.

Индекс потребительских цен в регионе вырос по 47 видам услуг. Больше всего подорожали туристические поездки:

в Египет — на 39,99%;

в Объединённые Арабские Эмираты — на 24,14%;

в Турцию — на 24,02%.

Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда стал дороже на 18,68%, а посещение яслей и детского сада — на 18,01%.