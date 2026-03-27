На каких улицах Калининграда не будет света 27 марта (список)

В Калининграде в пятницу, 27 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:

Космонавта Леонова, 2; проспект Мира, 58-60, 64-64а, 66-68; Горького, 285; Черноморская, 1-4, 6-7, 9, 11, 13, 14а, 16, 18-19, 20а, 21-25А, 26, 28; Георгиновая, 2-2а, 4, 7, 7а-г, 11, 13, 15а, 16-18, 20, 22, 24; Поселковая, 25-25а, 26, 28, 30, 32, 32а-д, 33-34, 34в, 34г, 36б, 37, 40, 48, 50, 52, 54; Пулемётная, 24, 26-27, 29-31, 32а, 35-38, 40, 40а, 40в, 42; Вдохновения, 14, 14а-б; Билибина, 9, 11, 13, 15-25а, 26-27, 27а-б, 36, 38, 40, 42; И. Сусанина, 42, 48; Черноморская, 22а.

С 9:30 до 11:30 электричество отключат на Московском проспекте, 262.