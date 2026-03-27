Квартира или апартаменты на море: «ОТРАДА Ресорт» раскрывает правду

Рынок частных инвестиций в недвижимость меняется. Сценарий «купил квартиру — сдал — получаешь доход» всё чаще даёт сбои. Мы поговорили с руководителем отдела продаж «ОТРАДА Ресорт» Юлией Яковлевой о том, где сегодня зарабатывают инвесторы в недвижимость и какие ошибки обходятся дороже всего.
— Юлия, честно: квартира под сдачу — это всё ещё инвестиция?
— Люди покупают квартиру с ожиданием дохода, а получают вторую работу. Нужно искать арендаторов, решать бытовые вопросы, заниматься ремонтом. Самое неприятное — простои. Особенно в курортных локациях. Летом есть загрузка, зимой — пусто.
— Где подвох?
— Люди считают только верхнюю строчку дохода, забывая о ремонте, износе, комиссиях, времени. В итоге реальный доход падает, а расходы остаются.
— Почему тогда так активно продаются апартаменты?
— Потому что это другой продукт. Но рынок обманчив. Многие проекты называют себя апартаментами, а на деле это жильё с приставкой «сервис». Девелоперы учатся гостиничному бизнесу за счёт инвесторов. Риск очевиден: низкая доходность и высокая операционная нагрузка.
— В чём отличие «Отрада Ресорт»?
— В подходе. «Отрада Ресорт» создаётся с гостиничной моделью. Управление ведёт сервисная компания под брендом Cosmos Hotel Group — федеральный оператор с опытом по всей стране. Система бронирования, каналы продаж, маркетинг и сервис формируют стабильный спрос.
— Доход в апартаментах тоже нестабилен?
— Миф. В «Отрада Ресорт» действует котловая модель: доходы собираются в общий фонд и распределяются между инвесторами. Даже если конкретный апартамент пустует, инвестор получает долю от всего комплекса.
— Где подвох?
— Он всегда в деталях. Важно, кто управляет. Оператор берёт на себя всё. От работы с гостями до маркетинга, персонала и содержания апартаментов. Инвестор полностью исключён из операционной работы и получает чистый доход.
— Как формируется загрузка в «Отрада Ресорт»?
— За счёт инфраструктуры и федеральной сети продаж. «Отрада Ресорт» — это курорт: первая линия моря, спа, бассейны, рестораны, террасы, общественные зоны. Поток гостей стабильный, средняя продолжительность проживания высокая.
— Насколько это выгоднее квартиры?
— Цена от 8,8 млн рублей. Потенциальный доход — до 3 млн в год, в зависимости от выбранного лота, плюс рост стоимости объекта. Два источника дохода делают модель прозрачной и устойчивой. Квартира чаще даёт один нестабильный доход.
— Кому не стоит покупать квартиру под сдачу?
— Тем, кто хочет пассивный доход. Если готов работать, контролировать, решать проблемы — квартира вариант. Если цель — вложение с минимальным участием, нужны апартаменты с профессиональным управлением, как в «Отрада Ресорт».
Рынок изменился. Простая модель «купил и сдаёшь» больше не гарантирует доход.
«ОТРАДА Ресорт» — профессиональное управление, системная загрузка, предсказуемый доход. Такие проекты формируют будущее курортной недвижимости.
