Квартира или апартаменты на море: «ОТРАДА Ресорт» раскрывает правду

— Юлия, честно: квартира под сдачу — это всё ещё инвестиция?

— Люди покупают квартиру с ожиданием дохода, а получают вторую работу. Нужно искать арендаторов, решать бытовые вопросы, заниматься ремонтом. Самое неприятное — простои. Особенно в курортных локациях. Летом есть загрузка, зимой — пусто.

— Где подвох?

— Люди считают только верхнюю строчку дохода, забывая о ремонте, износе, комиссиях, времени. В итоге реальный доход падает, а расходы остаются.

— Почему тогда так активно продаются апартаменты?

— Потому что это другой продукт. Но рынок обманчив. Многие проекты называют себя апартаментами, а на деле это жильё с приставкой «сервис». Девелоперы учатся гостиничному бизнесу за счёт инвесторов. Риск очевиден: низкая доходность и высокая операционная нагрузка.

— В чём отличие «Отрада Ресорт»?

— В подходе. «Отрада Ресорт» создаётся с гостиничной моделью. Управление ведёт сервисная компания под брендом Cosmos Hotel Group — федеральный оператор с опытом по всей стране. Система бронирования, каналы продаж, маркетинг и сервис формируют стабильный спрос.

— Доход в апартаментах тоже нестабилен?

— Миф. В «Отрада Ресорт» действует котловая модель: доходы собираются в общий фонд и распределяются между инвесторами. Даже если конкретный апартамент пустует, инвестор получает долю от всего комплекса.