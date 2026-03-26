В Калининграде начали готовить памятники к 9 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде началась подготовка памятников и мемориалов к годовщине штурма Кёнигсберга. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в четверг, 26 марта.

Работы стартовали с помывки монумента «Мать-Россия». Всего на балансе городской службы заказчика находится 84 объекта, из них 44 посвящены событиям Великой Отечественной войны.

По словам Дятловой, все мероприятия необходимо завершить до 9 апреля, чтобы привести мемориалы в надлежащий вид к памятной дате. В рамках подготовки запланированы уборка территорий, косметический ремонт 11 объектов, а также завершение реконструкции территории у Вечного огня на улице Комсомольской.