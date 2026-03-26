В Калининграде за зиму резко вырос спрос на компьютерные комплектующие — аналитики

В Калининграде резко вырос спрос на компьютерные комплектующие, особенно на SSD-накопители. Об этом сообщили аналитики Авито.

По данным сервиса, зимой 2025–2026 годов 79% всех продаж комплектующих в регионе пришлись на ресейл — товары «с рук». В среднем такие устройства обходятся покупателям в 2,5 раза дешевле новых.

Аналитики отмечают, что в отдельных категориях наблюдается повышенный спрос. На этом фоне вторичный рынок становится основным способом приобрести нужные детали.

«Серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, GDDR на видеокартах для ускорения, SSD и flash-накопителей для хранения и быстрой загрузки данных. Поэтому россияне за последний год стали покупать оперативную память, SSD и жесткие диски активнее, а рост цен на рынке ОЗУ стимулирует продажи именно на вторичном рынке, где можно найти оптимальные решения по соотношению цена-качество», — отметил руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито Сергей Ногин.

Как уточнили аналитики, в Калининграде продажи SSD на вторичном рынке за декабрь — февраль выросли в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Оперативную память стали покупать чаще на 74%, а жёсткие диски — на 25%.

При этом увеличился спрос и на новые комплектующие. Продажи SSD выросли на 87%, жёстких дисков — на 30%, а оперативной памяти — на 14%.