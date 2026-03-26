Яхтсмены обратились к Беспрозванных из-за закрытия стоянки в Балтийске

Жители Балтийска направили обращение губернатору региона Алексею Беспрозванных с просьбой помочь сохранить место стоянки маломерных судов в акватории АО «33 Судоремонтный завод». Документ есть в распоряжении «Клопс».

В гавани уже более 12 лет швартуются около 60 парусных и моторных яхт и лодок. Среди владельцев — пенсионеры и ветераны Вооружённых сил из Балтийска и Калининграда, участники регат и других мероприятий.

Все они получили от предприятия уведомления о расторжении договоров и необходимости освободить акваторию до 31 марта. Решение объясняют требованиями антитеррористической безопасности.

«Через несколько дней 60 лодок останутся «на улице». Все они выйдут из бухты и встанут у завода», — рассказал «Клопс» один из судовладельцев, Павел.

Авторы обращения подчёркивают, что в Балтийске нет альтернативных мест для яхт и катеров. Такая же ситуация по всей области, либо стоянки стоят слишком дорого. Яхтсмены просят власти помочь сохранить возможность базироваться в судоремонтной гавани или создать новую стоянку для маломерных судов.

«Клопс» направил запросы в региональное правительство. На момент публикации ответов не последовало.