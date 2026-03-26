Две поликлиники, стоматология, стационар: на новые корпуса больницы в Багратионовске потратят почти 5 млрд рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На строительство новых корпусов Багратионовской центральной больницы выделили 4,7 млрд рублей. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

В медкомплексе появится детская поликлиника на 50 посещений в смену и взрослая на 246 посещений, дневные стационары терапевтического и гинекологического профиля, кабинет паллиативной помощи. Будут работать отделения стоматологии, хирургии и рентгенодиагностики, кабинеты УЗИ, эндоскопической диагностики и физиотерапии.

Площадь новых помещений составит 21,5 тыс. кв. м. Больница будет обслуживать жителей Мамоново и Ладушкина. Окончание строительства запланировано на 2029 год.