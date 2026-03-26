В Калининграде напротив Дома молодёжи появится мурал, посвящённый первым переселенцам

В Калининграде появится мурал, посвящённый первым переселенцам. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в прямом эфире «ВКонтакте» в четверг, 26 марта.

Граффити нарисуют летом на стене административного здания на Октябрьской, 79. Напротив находится Дом молодёжи — бывший клуб «Бочка».

«На съезде со второй эстакады появится мурал на тему возрождения города. Мы хотим запечатлеть образ героя, строителя, переселенца, который из руин создал наш прекрасный Калининград», — заявила Дятлова.