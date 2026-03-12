В Калининградской области выросла добыча полезных ископаемых

В Калининградской области в январе по сравнению с декабрём увеличилась добыча полезных ископаемых. Рост составил 59,5%, сообщает в четверг, 12 марта, Калининградстат.
По данным ведомства, общий индекс промышленного производства в регионе составил 83,9% от показателей декабря. Отрасли, которые продемонстрировали рост объёмов:
- выпуск телеприставок — на 31,5%;
- обработка древесины (кроме мебели) — на 20,2%;
- выпуск мороженой рыбы — на 18,2%;
- производство колбасных изделий — на 16%;
- выпуск изделий из курицы и субпродуктов — на 8%;
- обеспечение электроэнергией — на 7,8%.
В числе производств, где в январе зафиксирован спад по сравнению с декабрём:
- одежда — на 70%;
- мебель — на 51,3%;
- автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы — на 41,5%;
- напитки — на 38,1%;
- консервы мясные — на 39,7%;
- консервы рыбные — на 29,7%.
