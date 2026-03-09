Путин подписал закон о новом порядке поддержки резидентов калининградской ОЭЗ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который меняет механизм господдержки резидентов особой экономической зоны Калининградской области. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Региону передают полномочия по компенсации дополнительных расходов резидентов ОЭЗ. С 1 января 2027 года, когда закон вступит в силу, и до завершения срока действия особой экономической зоны Калининградская область будет получать субвенции из федерального бюджета. Размер финансирования определят по специальной методике: в расчёт возьмут таможенные пошлины и налоги, которые резидентам приходится платить после изменения правового регулирования.