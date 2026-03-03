В Калининградской области восемь из десяти проверок бизнеса носят предупредительный характер — Кропоткин

Совфед высоко оценил систему контроля и надзора в Калининградской области. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания региона Андрей Кропоткин, участвовавший в заседании профильного комитета в Совете Федерации.

«Регион устойчиво удерживает баланс между профилактикой и контролем: восемь из десяти мероприятий носят предупредительный характер. Доля контрольных действий при этом не превышает 20%. Мы одними из первых внедрили систему досудебного обжалования, и у бизнеса появился реальный шанс защитить свои права, не вступая в долгую судебную тяжбу», — привёл примеры Кропоткин.

Калининградцы рассказали сенаторам о постоянном повышении квалификации инспекторов, системном внедрении реестра административных дел и других нововведениях последних лет.

«Ещё одно направление — использование беспилотников для мониторинга территорий для экологического и лесного надзора, осмотра объектов культурного наследия», — добавил парламентарий.

Новое направление работы — контроль в туристической индустрии. Делегация из Калининградской области выступила с рядом инициатив. Среди них — ведение реестра и аккредитация организаций, которые предоставляют услуги аудиогидов.

«Нам пообещали, что эти и другие предложения будут проработаны сенаторами и найдут своё отражение в документах по итогам Дней Калининградской области», — заключил спикер регионального парламента.