В Калининграде вынесли приговор водителю грузовика, который насмерть сбил мальчика на Коммунальной

В Калининграде огласили приговор 49-летнему местному жителю, под колёсами которого на улице Коммунальной погиб школьник. Об этом сообщили в телеграм-канале областного суда во вторник, 3 марта.

Как следует из публикации, мужчина был трезв и управлял технически исправным грузовиком. Он двигался по улице со скоростью около 5 км/ч и при повороте направо сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу не по зебре.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Суд учёл, что подсудимый признал вину, раскаялся, способствовал расследованию и возместил моральный и материальный вред. В числе смягчающих обстоятельств также указаны наличие на иждивении пожилой матери, положительные характеристики, ведомственные награды и благотворительная деятельность.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и запретили управлять транспортом на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Родители мальчика подавали к водителю гражданский иск. Они требовали взыскать компенсацию морального вреда — по 1 млн рублей каждому — и оплатить расходы на похороны.

ДТП на перекрёстке Банковской и Коммунальной, где грузовик насмерть сбил ребёнка
Суды Происшествия ДТП