Дело водителя грузовика, который на Коммунальной насмерть сбил 10-летнего мальчика, передали в суд

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего водителя грузовика, который на пересечении Коммунальной и Банковской насмерть сбил 10-летнего мальчика

«30 сентября 2025 года обвиняемый управлял грузовым автомобилем MAN, на котором двигался по улице Коммунальной в Калининграде. При выполнении поворота на улицу Банковскую водитель, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на 10-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

От полученных травм школьник скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы направили в Центральный районный суд.