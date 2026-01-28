10:42

Дело водителя грузовика, который на Коммунальной насмерть сбил 10-летнего мальчика, передали в суд

Фото: место ДТП. Фото: прокуратура Калининградской области

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего водителя грузовика, который на пересечении Коммунальной и Банковской насмерть сбил 10-летнего мальчика

«30 сентября 2025 года обвиняемый управлял грузовым автомобилем MAN, на котором двигался по улице Коммунальной в Калининграде. При выполнении поворота на улицу Банковскую водитель, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на 10-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

От полученных травм школьник скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы направили в Центральный районный суд.

Смертельное ДТП произошло днём во вторник, 30 сентября. Грузовик сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи. Калининградцы приносили на это место цветы, игрушки и записки.

Тема:
ДТП на перекрёстке Банковской и Коммунальной, где грузовик насмерть сбил ребёнка
