Родители 10-летнего мальчика, которого насмерть сбил грузовик на Коммунальной, потребовали компенсацию

Родители 10-летнего мальчика, погибшего под колёсами грузовика на пересечении улиц Коммунальная и Банковская, подали иск к водителю. Об этом сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда в четверг, 5 февраля.
Семья школьника просит взыскать с водителя компенсацию морального вреда — по 1 млн рублей в пользу каждого из родителей. Мать погибшего также требует возместить расходы на погребение ребёнка. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначили на 18 февраля.
Смертельное ДТП произошло днём 30 сентября. Грузовик сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. Калининградцы приносили на это место цветы, игрушки и записки. Дело против виновника аварии передали в суд.