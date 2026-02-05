Родители 10-летнего мальчика, которого насмерть сбил грузовик на Коммунальной, потребовали компенсацию

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Родители 10-летнего мальчика, погибшего под колёсами грузовика на пересечении улиц Коммунальная и Банковская, подали иск к водителю. Об этом сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда в четверг, 5 февраля.

Семья школьника просит взыскать с водителя компенсацию морального вреда — по 1 млн рублей в пользу каждого из родителей. Мать погибшего также требует возместить расходы на погребение ребёнка. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначили на 18 февраля.