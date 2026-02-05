10:48

Родители 10-летнего мальчика, которого насмерть сбил грузовик на Коммунальной, потребовали компенсацию

  1. Происшествия
Автор:

Родители 10-летнего мальчика, погибшего под колёсами грузовика на пересечении улиц Коммунальная и Банковская, подали иск к водителю. Об этом сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда в четверг, 5 февраля.

Семья школьника просит взыскать с водителя компенсацию морального вреда — по 1 млн рублей в пользу каждого из родителей. Мать погибшего также требует возместить расходы на погребение ребёнка. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначили на 18 февраля.

Смертельное ДТП произошло днём 30 сентября. Грузовик сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. Калининградцы приносили на это место цветы, игрушки и записки. Дело против виновника аварии передали в суд.

Тема:
ДТП на перекрёстке Банковской и Коммунальной, где грузовик насмерть сбил ребёнка
Свежие новости по теме
Родители 10-летнего мальчика, которого насмерть сбил грузовик на Коммунальной, потребовали компенсацию
05 февраля 2026
10:48
Дело водителя грузовика, который на Коммунальной насмерть сбил 10-летнего мальчика, передали в суд
28 января 2026
10:42
В Калининграде убрали стихийный мемориал на месте гибели школьника под колёсами грузовика (фото)
31 октября 2025
12:57
«Пусть ангелы охраняют твою дорогу»: на месте гибели 10-летнего мальчика в Калининграде появились десятки писем (фото)
29 октября 2025
16:24
В Калининграде начали ремонтировать тротуар между гимназией №1 и зеброй, где погиб школьник (фото)
29 октября 2025
12:30
Все новости по теме
5 282
Суды ДТП