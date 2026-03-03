На побережье Калининградской области развернули ракетные комплексы «Бастион»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели учения по защите морских границ Калининградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского флота во вторник, 3 марта.

В задачу ракетчиков ходило обнаружение надводных целей и выдача целеуказаний при нанесении ударов в различных условиях. Экипажи стартовых батарей отрабатывали способы размещения техники на различных позициях, смену боевого порядка и передисклокацию после применения оружия. В манёврах задействовали более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.