Кропоткин: В Совете Федерации обсудили развитие культуры и образования в Калининградской области

В Совете Федерации затронули тему формирования в регионе современной инфраструктуры в сфере культуры и образования. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

Эти вопросы обсудили на заседании Комитета по науке, образованию и культуре Совфеда, которое прошло в рамках Дней Калининградской области.

«Губернатор подчеркнул необходимость федеральной поддержки для развития региона. В приоритетные задачи включено строительство нового корпуса «Школы будущего» в Большом Исаково, трёх детских садов в Калининграде и Гурьевске, корпуса в детском лагере Светлогорска, а также реконструкция Янтарной мануфактуры и объектов Калининградского зоопарка», — перечислил Кропоткин.

В обсуждении приняли участие сенаторы от региона — первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, член Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ярошук, представители регионального правительства и депутаты.

«По итогам 2025 года наш регион занимает шестое место в стране по реализации нацпроектов. Значительно выросло количество выпускников с высокобалльными результатами по ЕГЭ. Открыт новый корпус Музея Мирового океана, введены в строй объекты культурного кластера на Октябрьском острове», — напомнил недавние достижения региона парламентарий.