«Человек специфический, матерится бесконечно, но очень профессиональный»: экс-ректор БФУ рассказал о работе с Мялкиной

Экс-ректор БФУ Александр Фёдоров охарактеризовал своего бывшего заместителя Елену Мялкину как специфического, но работящего человека. В суде он также заявил, что найденные при обыске деньги были возвращённым ему долгом. На процессе 17 и 18 февраля побывал корреспондент «Клопс».

О событиях в день обыска

Фёдоров рассказал об обстоятельствах, при которых в его кабинете были обнаружены деньги в день задержания 8 июля 2024 года.

«[Мялкина] принесла папку с пакетом, я это не отрицаю. Сказала, что это вроде вот, было понятно, что это деньги долга. Взял, бросил на кресло, и мы занялись другими делами. Это всё есть на записи. Деньги в руки не брал, не пересчитывал», — сообщил экс-ректор.

Пустой конверт с надписью «1 миллион 44 тысячи», обнаруженный в его квартире, бывший глава вуза назвал случайностью: «Университет однажды купил несколько тысяч конвертов. Если бы сотрудники, обыскивающие мою квартиру, посмотрели внимательнее, там было, наверное, десятка четыре таких конвертов. У меня в квартире нашёлся почему-то только этот пустой конверт с цифрами. Именно там, где лежала валюта, чеки за ремонт, паспорта. И очень удобно оказалось, что можно взять и всё соединить в одно целое».

Об отношениях с Мялкиной

По словам Фёдорова, Мялкина, котрую он сделал проректором ещё в нижегородском вузе, «с большим удовольствием согласилась» на переезд в Калининград. Бывший ректор охарактеризовал их отношения как «абсолютно доверительные».

«Про Елену Васильевну вообще ничего плохого сказать не могу. Человек крайне специфический, матерится бесконечно, но очень работящий и профессиональный», — привёл свою характеристику Фёдоров.

Он прокомментировал утверждения Мялкиной о психологическом давлении: «Поскольку она утверждает, что я там — как-то это называется, абьюз, да, психологический термин, — выстраивал таким образом с ней профессиональные отношения, то это тоже исключительно её дело. Я не могу ничего по этому поводу возразить и сказать, кроме того, что отношения у нас были отличные. На день рождения она меня приглашала, как и всех других членов ректората».

Происхождение денег, обнаруженных в его кабинете, Фёдоров объяснил наличием долговых отношений с Мялкиной.

«Поскольку мы были совершенно новыми в этом городе, то совершенно логично, что я у Елены Васильевны занимал деньги, тем более что мы знаем друг друга, [она знает] где я живу. И она у меня занимала деньги», — рассказал бывший глава вуза.

По словам Фёдорова, он брал в долг у Мялкиной в 2021 и 2022 годах по 300 тысяч рублей на ремонт кровли и прокладку газа в своём строящемся доме, а она у него — примерно такие же суммы в те же периоды. Мялкина возвращала долги, как утверждал подсудимый, всегда в конвертах.

Фёдоров объяснил, что копил на строительство дома более 17 лет, работая на руководящих должностях, и ему помогали пожилые родители. Продав особняк, по его словам, он вернул университету около 37 миллионов рублей.

После выступления Фёдорова судья задала вопрос Мялкиной о наличии долговых обязательств между ними. Та ответила категорично: «Не подтверждаю. Никаких взаимодействий в части финансов между нами не было никогда».

Об обвинениях в передаче денег

Экс-ректор заявил, что никто из свидетелей не подтвердил передачу денег лично ему. По его мнению, два-три человека говорили, что они «предполагают или слышали слухи», а источник сведений, по мнению Фёдорова, — сама Мялкина.

«Она изображает из себя жертву от страха. Это говорит о том, что ни в каких групповых схемах я не участвовал», — сказал подсудимый.

Экс-ректор обратил внимание, что примерно в 10 эпизодах, вменяемых ему, он отсутствовал в городе. Это, по его словам, «документально подтверждено».

О системе премирования

Бывший глава вуза рассказал о системе стимулирования сотрудников, назвав её обычной практикой. По его словам, нагрузка на сотрудников в период 2019-2024 годов значительно возросла, а БФУ «впервые в своей истории занял престижное место в федеральных рейтингах, став пятым».

По мнению Фёдорова, сотрудники центров дополнительного образования честно заработали свои премии: «У них эти деньги отобрали, я считаю. Прошу суд смотреть этот вопрос специально и сотрудникам деньги вернуть. Тем, кто боится, — насильно».

Он подчеркнул, что финансово-экономическая экспертиза по уголовному делу не проводилась: «Вопрос, что такое заработанные деньги или незаработанные, правомерно или неправомерно начисление — это кто решает? Вот как раз для этого нужна была финансовая экспертиза, которой не было».

Комментируя показания Мялкиной об увольнениях под давлением, Фёдоров назвал это «ерундой, придуманной либо следствием, либо кем-то другим».

«Мотивы, по которым сотрудники отдавали деньги, нам неизвестны, и боюсь, что мы их не узнаем. Люди напуганы», — считает бывший ректор.

Свою вину Александр Фёдоров признал лишь частично: он не отрицает, что совершил «управленческую ошибку».