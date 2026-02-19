«Мне было жалко холодильник — там оставалось столько еды!»: понятые рассказали, что увидели в квартире и доме экс-ректора БФУ

ВКонтакте

В Ленинградском районном суде Калининграда допросили понятых, присутствовавших на обысках по делу экс-ректора БФУ Александра Фёдорова. На процессе 17 февраля побывал корреспондент «Клопс».

Оперативники побывали в съёмной трёхкомнатной квартире на Чапаева, где бывший глава университета жил до задержания, в его частном доме в районе улицы Гагарина и в кабинете в корпусе БФУ.

208 пятитысячных купюр

Первой на суде выступала женщина, которая не имела никакого отношения к университету и просто прогуливалась по улице, когда к ней подошёл сотрудник ФСБ и попросил стать понятым. 8 июля 2024 года она увидела сидящих за столом мужчину и женщину, их состояние свидетельница описала как «шок и недоумение». Это были Фёдоров и Мялкина — свидетельница отметила, что ни до указанных событий, ни после не смогла бы их идентифицировать.

«Я помню реакцию этого человека. Он сначала был удивлён, потом женщину увели, и потом с ним стали разговаривать.

Он вёл себя очень тактично. Он просто сидел.

Сначала был ошарашен, конечно, потом он пришёл в себя, начал оглядываться, смотреть. А потом, видно, начал анализировать ситуацию», — рассказала свидетельница.

Сотрудники ФСБ продемонстрировали свидетелям папку, внутри которой находились деньги. Специальная лампа выявила, что купюры меченые. Женщина пересчитала их — по её словам, в папке оказалось 208 пятитысячных купюр.

Второй понятой сразу узнал Фёдорова: он читал о нём в новостях. Он подтвердил, что во вложенном в папку конверте песочного цвета были деньги, но чуть больше — 1 миллион 44 тысячи рублей.

«Когда сотрудник госбезопасности задал вопрос Александру Александровичу на предмет того, откуда эти средства и что это такое. Он сказал, что эти средства передала ему Мялкина, — вспоминает калининградец. — На вопрос, какая сумма долга и когда она у вас одолжила эти деньги, вменяемого ответа не последовало. Это вызвало определённое недоумение сотрудников госбезопасности».

По словам свидетеля, было найдено ещё два конверта: один пустой, с надписью «1 миллион 44 тысячи», в другом было около 50-60 тысяч рублей. Мужчина не смог точно вспомнить, где был найден первый из них.

Адвокат Фёдорова обратил внимание на расхождения в нынешних и прежних показаниях понятного.

«При рассмотре указанного подсобного помещения [комнаты отдыха Фёдорова] на кресле обнаружена папка фиолетового цвета с надписью «Будущее здесь». Внутри папки находился бумажный конверт, внутри которого были вложены денежные средства, перетянутые резинками. Всего в конверте было один миллион 44 тысячи рублей достоинством по пяти тысяч рублей в количестве 208 штук и купюрами достоинством по две тысячи в количестве двух штук», — зачитал прокурор показания, данные во время следствия.

Понятой подтвердил, что ошибся и добавил, что конверт с надписью «1 миллион 44 тысяч» был найден в съёмной квартире на улице Чапаева.

«Много красивых, дорогих книг»

После обыска в БФУ том оперативники вместе с понятыми поехали в съёмную трёхкомнатную квартиру Фёдорова на улице Чапаева.

«Там было очень много красивых, дорогих книг. Я как книголюб отметила это. И я услышала такую фразу, что человек, который жил в этой квартире, собирался переезжать, поэтому там был такой бардак», — рассказала понятая.

В квартире нашли портфель с деньгами в разной валюте. Как утверждает калининградка, она видела доллары и юани. Сам экс-ректор во время обыска пояснил, что деньги остались у него после частых командировок в Китай.

Другой понятой добавил, что в пересчёте на рубли в сумке нашли около 350 тысяч рублей, и рассказал о золотой 180-граммовой медали, которая произвела на него особенное впечатление.

«Была обнаружена медаль памятная, которая была вручена Александру Александровичу как доверенному лицу Владимира Владимировича Путина», — отметил свидетель.

Из квартиры изъяли флеш-носители и банковские карты. «Мне было жалко только холодильник — там оставалось столько еды!» — поделилась свидетельница.

Пустующий дом на Гагарина

Побывала разыскная группа и в коттедже Фёдорова в районе улицы Гагарина. Свидетельница отметила, что «дом был очень красивый, с ухоженной территорией вокруг него».

В доме, по словам понятого, сотрудники осматривали помещения, а он запомнил в первую очередь сам объект:

«Просто хороший такой, очень качественный ремонт, прекрасный дом.

Трёхэтажный, отлично сделанный, хорошими качественными материалами».

Особняк пустовал: Фёдоров только собирался переехать сюда. В гараже экс-ректора была его личная машина и служебное авто.

В общежитии БФУ, где был прописан Фёдоров, обыск не проводили. Глава вуза был лишь зарегистрирован там, но никогда не проживал.