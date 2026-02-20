«Говорила, что если уволится — он испортит ей жизнь»: дочь Мялкиной рассказала об отношениях матери и экс-ректора БФУ

Властный и жёсткий руководитель

На суде Елена Мялкина рассказала, что познакомилась с Фёдоровым примерно в 2009 году в Нижегородском государственном педагогическом университете, где занимала должность начальника финансово-экономического отдела. По её словам, отношения с самого начала сложились как «исключительно деловые и рабочие», вне вуза они не общались.

В 2019 году, когда Фёдоров был назначен ректором БФУ, он предложил Мялкиной и другим сотрудникам переехать в Калининград. Она расценивала это как возможность карьерного роста и повышения заработной платы. По словам женщины, у неё были опасения относительно организации работы и взаимодействия с Фёдоровым, который «являлся властным и жёстким руководителем».

В июле 2020 года Мялкину назначили проректором по экономике и развитию БФУ. В её обязанности входило руководство экономическим блоком, финансово-аналитической службой, службой закупок и несколькими образовательными центрами.

По словам экс-проректора, после переезда Фёдоров изменил своё отношение к подчинённым. Мялкина утверждает, что он мог долгое время игнорировать коллег, «обязательно искал причину, чтобы сделать меня виноватой».

В марте 2021 года уволились две сотрудницы, приехавшие из Нижнего Новгорода. Мялкина перечислила и других коллег, которые, по её мнению, уволились под давлением, но после задержания Фёдорова вернулись на работу в БФУ.