«Говорила, что если уволится — он испортит ей жизнь»: дочь Мялкиной рассказала об отношениях матери и экс-ректора БФУ

Дочь экс-проректора БФУ Елены Мялкиной и она сама охарактеризовали бывшего ректора Фёдорова как жёсткого руководителя, которого боялись ослушаться. На процессе в Ленинградском районном суде 17 и 18 февраля побывал корреспондент «Клопс».
Властный и жёсткий руководитель
На суде Елена Мялкина рассказала, что познакомилась с Фёдоровым примерно в 2009 году в Нижегородском государственном педагогическом университете, где занимала должность начальника финансово-экономического отдела. По её словам, отношения с самого начала сложились как «исключительно деловые и рабочие», вне вуза они не общались.
В 2019 году, когда Фёдоров был назначен ректором БФУ, он предложил Мялкиной и другим сотрудникам переехать в Калининград. Она расценивала это как возможность карьерного роста и повышения заработной платы. По словам женщины, у неё были опасения относительно организации работы и взаимодействия с Фёдоровым, который «являлся властным и жёстким руководителем».
В июле 2020 года Мялкину назначили проректором по экономике и развитию БФУ. В её обязанности входило руководство экономическим блоком, финансово-аналитической службой, службой закупок и несколькими образовательными центрами.
По словам экс-проректора, после переезда Фёдоров изменил своё отношение к подчинённым. Мялкина утверждает, что он мог долгое время игнорировать коллег, «обязательно искал причину, чтобы сделать меня виноватой».
В марте 2021 года уволились две сотрудницы, приехавшие из Нижнего Новгорода. Мялкина перечислила и других коллег, которые, по её мнению, уволились под давлением, но после задержания Фёдорова вернулись на работу в БФУ.
На вопрос, могла ли она отказать в передаче денег ректору, Мялкина ответила, что не могла ослушаться, так как находилась в служебной и личной зависимости. На суде она говорила об угрозе увольнения, зависимости от премий, которые назначались по усмотрению Фёдорова, и от служебного жилья — при увольнении его пришлось бы освободить. С 2019 года Елена Мялкина жила в квартире в Калининграде на улице Красносельской. После возбуждения уголовного дела она вещи перевезли вещи в квартиру дочери в Зеленоградске.
Мялкина рассказала, что перед переездом в Калининград ей диагностировали тяжёлое заболевание — рак тела желудка. Фёдоров рекомендовал ей своего врача, который взялся за лечение. Эту помощь женщина расценивает как ещё одну причину «дополнительной личной зависимости».
Порвал заявление
Судья Елена Зимина зачитала характеристику Мялкиной, которую дала её дочь. Молодая женщина живёт в Нидерландах и приезжала в Калининград в 2024 году на допрос в Следственный комитет.
Дочь называет маму добрым, прямым и ответственным человеком, который много работал и достиг руководящей должности своим трудом. Мялкина делала всё, чтобы обеспечить дочери достойную жизнь и дать хорошее образование, почти не ходила в отпуск и оставалась на связи по рабочим вопросам даже в выходные.
«Она без обсуждений выполняла указания своего руководителя», — говорится в характеристике.
Из показаний следует, что в мае 2023 года Мялкина хотела поехать к дочери в гости, но, со слов последней, Фёдоров ей этого не разрешил. Когда мать собиралась уволиться, ректор, по утверждению дочери, разорвал заявление у неё на глазах. На следствии она передала слова начальника мамы о том, что в её возрасте та не найдёт такую же работу.
Как полагала женщина, мать находилась в страхе перед увольнением и беспрекословно подчинялась указаниям Фёдорова. Из её слов следует, что Мялкина рассказывала о подобном обращении руководителя и с другими сотрудниками. По мнению дочери, мать опасалась, что в случае увольнения из университета «он испортит ей жизнь».
В характеристике приведена история, которую экс-проректор рассказывала дочери. Одна из сотрудниц нашла работу в другом учебном заведении Калининграда. Узнав об этом, Фёдоров, по словам матери, договорился с руководителем вуза, чтобы коллеге отказали в трудоустройстве.
Ещё работая в БФУ, Мялкина жаловалась, что ей не хватает 200 тысяч рублей на покупку квартиры. Бывшая сотрудница университета обсуждала с коллегами, кому стоит назначить дополнительные выплаты.