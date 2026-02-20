12:48

«Говорила, что если уволится — он испортит ей жизнь»: дочь Мялкиной рассказала об отношениях матери и экс-ректора БФУ

  1. Калининград
Автор:

Дочь экс-проректора БФУ Елены Мялкиной и она сама охарактеризовали бывшего ректора Фёдорова как жёсткого руководителя, которого боялись ослушаться. На процессе в Ленинградском районном суде 17 и 18 февраля побывал корреспондент «Клопс».

Властный и жёсткий руководитель

На суде Елена Мялкина рассказала, что познакомилась с Фёдоровым примерно в 2009 году в Нижегородском государственном педагогическом университете, где занимала должность начальника финансово-экономического отдела. По её словам, отношения с самого начала сложились как «исключительно деловые и рабочие», вне вуза они не общались. 

В 2019 году, когда Фёдоров был назначен ректором БФУ, он предложил Мялкиной и другим сотрудникам переехать в Калининград. Она расценивала это как возможность карьерного роста и повышения заработной платы. По словам женщины, у неё были опасения относительно организации работы и взаимодействия с Фёдоровым, который «являлся властным и жёстким руководителем».

В июле 2020 года Мялкину назначили проректором по экономике и развитию БФУ. В её обязанности входило руководство экономическим блоком, финансово-аналитической службой, службой закупок и несколькими образовательными центрами.

По словам экс-проректора, после переезда Фёдоров изменил своё отношение к подчинённым. Мялкина утверждает, что он мог долгое время игнорировать коллег, «обязательно искал причину, чтобы сделать меня виноватой». 

В марте 2021 года уволились две сотрудницы, приехавшие из Нижнего Новгорода. Мялкина перечислила и других коллег, которые, по её мнению, уволились под давлением, но после задержания Фёдорова вернулись на работу в БФУ.

На вопрос, могла ли она отказать в передаче денег ректору, Мялкина ответила, что не могла ослушаться, так как находилась в служебной и личной зависимости. На суде она говорила об угрозе увольнения, зависимости от премий, которые назначались по усмотрению Фёдорова, и от служебного жилья — при увольнении его пришлось бы освободить. С 2019 года Елена Мялкина жила в квартире в Калининграде на улице Красносельской. После возбуждения уголовного дела она вещи перевезли вещи в квартиру дочери в Зеленоградске.

Мялкина рассказала, что перед переездом в Калининград ей диагностировали тяжёлое заболевание — рак тела желудка. Фёдоров рекомендовал ей своего врача, который взялся за лечение. Эту помощь женщина расценивает как ещё одну причину «дополнительной личной зависимости».

«Говорила, что если уволится — он испортит ей жизнь»: дочь Мялкиной рассказала об отношениях матери и экс-ректора БФУ - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Порвал заявление 

Судья Елена Зимина зачитала характеристику Мялкиной, которую дала её дочь. Молодая женщина живёт в Нидерландах и приезжала в Калининград в 2024 году на допрос в Следственный комитет. 

Дочь называет маму добрым, прямым и ответственным человеком, который много работал и достиг руководящей должности своим трудом. Мялкина делала всё, чтобы обеспечить дочери достойную жизнь и дать хорошее образование, почти не ходила в отпуск и оставалась на связи по рабочим вопросам даже в выходные.

«Она без обсуждений выполняла указания своего руководителя», — говорится в характеристике. 

Из показаний следует, что в мае 2023 года Мялкина хотела поехать к дочери в гости, но, со слов последней, Фёдоров ей этого не разрешил. Когда мать собиралась уволиться, ректор, по утверждению дочери, разорвал заявление у неё на глазах. На следствии она передала слова начальника мамы о том, что в её возрасте та не найдёт такую же работу.

Как полагала женщина, мать находилась в страхе перед увольнением и беспрекословно подчинялась указаниям Фёдорова. Из её слов следует, что Мялкина рассказывала о подобном обращении руководителя и с другими сотрудниками. По мнению дочери, мать опасалась, что в случае увольнения из университета «он испортит ей жизнь».

В характеристике приведена история, которую экс-проректор рассказывала дочери. Одна из сотрудниц нашла работу в другом учебном заведении Калининграда. Узнав об этом, Фёдоров, по словам матери, договорился с руководителем вуза, чтобы коллеге отказали в трудоустройстве. 

Ещё работая в БФУ, Мялкина жаловалась, что ей не хватает 200 тысяч рублей на покупку квартиры. Бывшая сотрудница университета обсуждала с коллегами, кому стоит назначить дополнительные выплаты.

Тема:
Уголовное дело о крупной растрате в БФУ имени Канта
Свежие новости по теме
«Говорящая» толстовка и полный зал бывших коллег: как оглашали приговор Фёдорову и Мялкиной (фото)
27 февраля 2026
18:15
В Калининграде вынесли приговор экс-проректору БФУ Елене Мялкиной (фото)
27 февраля 2026
15:24
В Калининграде вынесли приговор экс-ректору БФУ Александру Фёдорову (фото)
27 февраля 2026
15:21
В Калининграде началось последнее заседание суда по делу о крупной растрате в БФУ: Фёдоров и Мялкина ждут приговор
27 февраля 2026
15:17
«Храни господь близких моих»: репортаж из зала суда, где экс-ректор БФУ Фёдоров и его заместитель Мялкина произнесли последние слова (фото)
26 февраля 2026
20:46
Все новости по теме
6 442
Суды