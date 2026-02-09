Две волейболистки «Локомотива» сыграют в свой день рождения: всё о матче с «Протоном» в Калининграде

Во вторник, 10 февраля, калининградский «Локомотив» сыграет дома с саратовским «Протоном» в матче 22-го тура женской Суперлиги. Кто фаворит и чем примечательна встреча, разбирался «Клопс».
Домашние матчи калининградской команды традиционно становятся событием для болельщиков: плотные сеты, напряжённые концовки и полные трибуны давно в порядке вещей. «Протон» — соперник неудобный и умеющий навязать борьбу даже фаворитам.
С разным настроением
«Локомотив» два дня назад провёл тяжелейший матч в Челябинске, где, уступая 0:2 по партиям, сумел вырвать победу у «Динамо-Метар» — 3:2. «Протон» же в прошлом туре дома проиграл «Заречью-Одинцово» — 1:3.
В турнирной таблице калининградки занимают шестое место, а саратовская команда идёт на девятой позиции и продолжает борьбу за попадание в восьмёрку плей-офф. В первом круге «Протон» в юбилей своего прославленного тренера Юрия Маричева уверенно обыграл «Локомотив» — 3:0. За нами теперь должок, тем более что 10 февраля день рождения отметят две калининградские волейболистки — либеро Ольга Костюкевич и доигровщица Екатерина Пипунырова. 9 февраля пришла ещё одна хорошая новость: экс-капитан нашего клуба Ксения Парубец стала мамой.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|21
|18
|3
|56
|59:16
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|21
|17
|4
|53
|58:18
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|21
|14
|7
|43
|47:32
|4
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|20
|14
|6
|39
|47:30
|5
|Динамо (Москва)
|21
|13
|8
|38
|49:36
|6
|Локомотив (Калининградская обл.)
|21
|12
|9
|36
|43:36
|7
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|21
|11
|10
|30
|37:40
|8
|Тулица (Тульская обл.)
|21
|10
|11
|31
|38:41
|9
|Протон (Саратов)
|21
|9
|12
|27
|39:43
|10
|Омичка (Омская обл.)
|20
|8
|12
|26
|35:45
|11
|Динамо (Краснодар)
|21
|7
|14
|18
|30:52
|12
|Динамо-Метар (Челябинск)
|21
|6
|15
|18
|29:54
|13
|Енисей (Красноярск)
|21
|4
|17
|12
|25:58
|14
|Минчанка (Минск)
|21
|3
|18
|11
|23:58
Цифры и факты
Блокирующая «Локомотива» Дарья Киселёва первой в сезоне Суперлиги-2025/2026 преодолела отметку в 100 очков на блоке — после 21-го тура на её счету 101 результативное действие.
Бразильская диагональная Киси Насименто продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата — 420 очков. У «Протона» самый результативный игрок — Екатерина Геращенкова: 319 очков, седьмое место в лиге.
Особенным этот матч станет и для либеро «Протона» Виктории Трофименко, которая семь сезонов провела в «Локомотиве» и трижды выигрывала с ним чемпионат России. Именно в ДС «Янтарный» ей когда-то сделали предложение руки и сердца. После перехода в саратовскую команду либеро обрела уверенность и сейчас выглядит весьма эффективно.
За «Протон» в разные годы играли сразу четыре волейболистки «Локомотива»: Ольга Костюкевич, Вера Костючик, Валерия Зайцева и Полина Беликова.
После тяжёлой дороги
После матча в Челябинске «Локомотив» добирался в Калининград почти сутки — перелёт затянулся из-за задержки рейса из Москвы. Капитан команды Екатерина Любушкина написала в соцсетях: «Прилетели… как будто с Луны!», а Анастасия Пирайнен призналась, что после дороги проспала 12 часов.
В какой-то момент даже возникла ситуация, при которой «Протон» мог прилететь в Калининград раньше хозяек, но в итоге команды прибыли почти одновременно. Подробнее истории с возвращением команды читайте в материале «Клопс».
«Нужно держать концентрацию»
Связующая «Локомотива» Екатерина Лазарева в интервью перед матчем объяснила, на чём команда сделает акцент.
«Мы старались не думать о неудачных матчах, а сосредоточились на том, чтобы хорошо сыграть и держать концентрацию на протяжении всей встречи. Именно с этим у нас были проблемы раньше», — рассказала волейболистка.
По её словам, недопонимания в команде случаются, но это рабочий процесс: «У каждого своя манера игры, свои привычки. По ходу матча приходится быстро подстраиваться».
Где посмотреть матч
Встреча пройдёт в ДС «Янтарный» и начнётся в 19:00. Попасть на игру можно, купив билет на сайте «Клопс Афиша».