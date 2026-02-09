17:50

Две волейболистки «Локомотива» сыграют в свой день рождения: всё о матче с «Протоном» в Калининграде

Две волейболистки «Локомотива» сыграют в свой день рождения: всё о матче с «Протоном» в Калининграде
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Во вторник, 10 февраля, калининградский «Локомотив» сыграет дома с саратовским «Протоном» в матче 22-го тура женской Суперлиги. Кто фаворит и чем примечательна встреча, разбирался «Клопс».

Домашние матчи калининградской команды традиционно становятся событием для болельщиков: плотные сеты, напряжённые концовки и полные трибуны давно в порядке вещей. «Протон» — соперник неудобный и умеющий навязать борьбу даже фаворитам.

С разным настроением

«Локомотив» два дня назад провёл тяжелейший матч в Челябинске, где, уступая 0:2 по партиям, сумел вырвать победу у «Динамо-Метар» — 3:2. «Протон» же в прошлом туре дома проиграл «Заречью-Одинцово» — 1:3.

В турнирной таблице калининградки занимают шестое место, а саратовская команда идёт на девятой позиции и продолжает борьбу за попадание в восьмёрку плей-офф. В первом круге «Протон» в юбилей своего прославленного тренера Юрия Маричева уверенно обыграл «Локомотив» — 3:0. За нами теперь должок, тем более что 10 февраля день рождения отметят две калининградские волейболистки — либеро Ольга Костюкевич и доигровщица Екатерина Пипунырова. 9 февраля пришла ещё одна хорошая новость: экс-капитан нашего клуба Ксения Парубец стала мамой. 

Команда И В П Оч Пар
1Динамо-Ак Барс (Казань)211835659:16
2Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)211745358:18
3Заречье-Одинцово (Московская обл.)211474347:32
4Ленинградка (Санкт-Петербург)201463947:30
5Динамо (Москва)211383849:36
6 Локомотив (Калининградская обл.) 21 12 9 36 43:36
7Корабелка (Санкт-Петербург)2111103037:40
8Тулица (Тульская обл.)2110113138:41
9 Протон (Саратов) 21 9 12 27 39:43
10Омичка (Омская обл.)208122635:45
11Динамо (Краснодар)217141830:52
12Динамо-Метар (Челябинск)216151829:54
13Енисей (Красноярск)214171225:58
14Минчанка (Минск)213181123:58

Цифры и факты

Блокирующая «Локомотива» Дарья Киселёва первой в сезоне Суперлиги-2025/2026 преодолела отметку в 100 очков на блоке — после 21-го тура на её счету 101 результативное действие.

Бразильская диагональная Киси Насименто продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата — 420 очков. У «Протона» самый результативный игрок — Екатерина Геращенкова: 319 очков, седьмое место в лиге.

Особенным этот матч станет и для либеро «Протона» Виктории Трофименко, которая семь сезонов провела в «Локомотиве» и трижды выигрывала с ним чемпионат России. Именно в ДС «Янтарный» ей когда-то сделали предложение руки и сердца. После перехода в саратовскую команду либеро обрела уверенность и сейчас выглядит весьма эффективно.

За «Протон» в разные годы играли сразу четыре волейболистки «Локомотива»: Ольга Костюкевич, Вера Костючик, Валерия Зайцева и Полина Беликова. 

Игроки калининградской команды ещё в составе соперника | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Игроки калининградской команды ещё в составе соперника. Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

После тяжёлой дороги

После матча в Челябинске «Локомотив» добирался в Калининград почти сутки — перелёт затянулся из-за задержки рейса из Москвы. Капитан команды Екатерина Любушкина написала в соцсетях: «Прилетели… как будто с Луны!», а Анастасия Пирайнен призналась, что после дороги проспала 12 часов. 

В какой-то момент даже возникла ситуация, при которой «Протон» мог прилететь в Калининград раньше хозяек, но в итоге команды прибыли почти одновременно. Подробнее истории с возвращением команды читайте в материале «Клопс»

«Нужно держать концентрацию»

Связующая «Локомотива» Екатерина Лазарева в интервью перед матчем объяснила, на чём команда сделает акцент.

«Мы старались не думать о неудачных матчах, а сосредоточились на том, чтобы хорошо сыграть и держать концентрацию на протяжении всей встречи. Именно с этим у нас были проблемы раньше», — рассказала волейболистка.

По её словам, недопонимания в команде случаются, но это рабочий процесс: «У каждого своя манера игры, свои привычки. По ходу матча приходится быстро подстраиваться».

Где посмотреть матч

Встреча пройдёт в ДС «Янтарный» и начнётся в 19:00. Попасть на игру можно, купив билет на сайте «Клопс Афиша».

