Две волейболистки «Локомотива» сыграют в свой день рождения: всё о матче с «Протоном» в Калининграде

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Ссылка Во вторник, 10 февраля, калининградский «Локомотив» сыграет дома с саратовским «Протоном» в матче 22-го тура женской Суперлиги. Кто фаворит и чем примечательна встреча, разбирался «Клопс». Домашние матчи калининградской команды традиционно становятся событием для болельщиков: плотные сеты, напряжённые концовки и полные трибуны давно в порядке вещей. «Протон» — соперник неудобный и умеющий навязать борьбу даже фаворитам. С разным настроением «Локомотив» два дня назад провёл тяжелейший матч в Челябинске, где, уступая 0:2 по партиям, сумел вырвать победу у «Динамо-Метар» — 3:2. «Протон» же в прошлом туре дома проиграл «Заречью-Одинцово» — 1:3. В турнирной таблице калининградки занимают шестое место, а саратовская команда идёт на девятой позиции и продолжает борьбу за попадание в восьмёрку плей-офф. В первом круге «Протон» в юбилей своего прославленного тренера Юрия Маричева уверенно обыграл «Локомотив» — 3:0. За нами теперь должок, тем более что 10 февраля день рождения отметят две калининградские волейболистки — либеро Ольга Костюкевич и доигровщица Екатерина Пипунырова. 9 февраля пришла ещё одна хорошая новость: экс-капитан нашего клуба Ксения Парубец стала мамой.

№ Команда И В П Оч Пар 1 Динамо-Ак Барс (Казань) 21 18 3 56 59:16 2 Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) 21 17 4 53 58:18 3 Заречье-Одинцово (Московская обл.) 21 14 7 43 47:32 4 Ленинградка (Санкт-Петербург) 20 14 6 39 47:30 5 Динамо (Москва) 21 13 8 38 49:36 6 Локомотив (Калининградская обл.) 21 12 9 36 43:36 7 Корабелка (Санкт-Петербург) 21 11 10 30 37:40 8 Тулица (Тульская обл.) 21 10 11 31 38:41 9 Протон (Саратов) 21 9 12 27 39:43 10 Омичка (Омская обл.) 20 8 12 26 35:45 11 Динамо (Краснодар) 21 7 14 18 30:52 12 Динамо-Метар (Челябинск) 21 6 15 18 29:54 13 Енисей (Красноярск) 21 4 17 12 25:58 14 Минчанка (Минск) 21 3 18 11 23:58

Цифры и факты Блокирующая «Локомотива» Дарья Киселёва первой в сезоне Суперлиги-2025/2026 преодолела отметку в 100 очков на блоке — после 21-го тура на её счету 101 результативное действие. Бразильская диагональная Киси Насименто продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата — 420 очков. У «Протона» самый результативный игрок — Екатерина Геращенкова: 319 очков, седьмое место в лиге. Особенным этот матч станет и для либеро «Протона» Виктории Трофименко, которая семь сезонов провела в «Локомотиве» и трижды выигрывала с ним чемпионат России. Именно в ДС «Янтарный» ей когда-то сделали предложение руки и сердца. После перехода в саратовскую команду либеро обрела уверенность и сейчас выглядит весьма эффективно. За «Протон» в разные годы играли сразу четыре волейболистки «Локомотива»: Ольга Костюкевич, Вера Костючик, Валерия Зайцева и Полина Беликова.

Игроки калининградской команды ещё в составе соперника. Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»