В Калининграде Mercedes застрял в ледяной воде после крупной аварии в районе Багратиона (фото, видео)

В Калининграде из-за утечки на водопроводе частично затопило Серпуховскую и Багратиона. «Клопс» разузнал, что происходит на улицах днём в понедельник, 2 февраля, и когда устранят последствия. 

На Серпуховской посреди проезжей части увяз легковой Mercedes. Машина оказалась во льду по самые номера. Ледяная вода подступает к палаткам вдоль улицы. Сотрудницы магазинчиков взяли лопаты и сами пытаются расчистить проходы. Пешеходы пробираются окольными путями. 

На соседней Багратиона после коммунального ЧП застрял туристический автобус. Выталкивать транспорт помогали прохожие. Сейчас там движение закрыто.

Как сообщили «Клопс» в областном «Водоканале», на аварийном участке подача воды перекрыта, работы по устранению утечки продолжаются. Завершить их планируют в понедельник, 2 февраля, до 19:00.

«Возможно образование наледи. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего разрешения ситуации», — прокомментировали в организации.

Как именно улицу будут приводить в порядок, в «Водоканале» не уточнили. В администрации города добавили, что при необходимости к устранению последствий потопа привлекут сотрудников МБУ «Чистота». Нужно откачать воду, убрать лёд и обезопасить пешеходов и водителей.

В Калининграде герой в сапогах вытолкал десяток машин, забуксовавших из-за прорыва трубы на Багратиона.

Авария на водопроводе в районе ул. Багратиона в феврале 2026 года
