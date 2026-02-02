12:44

В Калининграде герой в сапогах вытолкал десяток машин, забуксовавших из-за прорыва трубы на Багратиона (видео)

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде 24-летний строитель буквально вручную помог справиться с пробкой, образовавшейся из-за прорыва трубы на Багратиона. О добром поступке «Клопс рассказали» несколько благодарных калининградцев. 

С редакцией связался и сам герой. Павел рассказал, что утром в понедельник, 2 февраля, спешил на работу. Он увидел затор и решил взять дело в свои руки.

«Я строю дублёр двухъярусного моста, сапоги и спецовка у меня всегда при себе. Увидел, как буксуют и скользят машины в этих потоках, и решил, что это мой звёздный час», — со смехом говорит калининградец.

За каких-то полчаса Павлу удалось вызволить из водного плена десяток легковушек. Загвоздка вышла только с грузовыми авто, которые он не смог сдвинуть с места. 

«Я заранее позвонил на работу и предупредил, что опоздаю. Потом дождался приезда специалистов и уехал», — рассказал строитель. 

Утром 2 февраля в Калининграде произошла утечка. Горячая вода вытекала на проезжую часть в районе улицы Багратиона.

Тема:
Авария на водопроводе в районе ул. Багратиона в феврале 2026 года
