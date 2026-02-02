В Калининграде герой в сапогах вытолкал десяток машин, забуксовавших из-за прорыва трубы на Багратиона (видео)

ВКонтакте

В Калининграде 24-летний строитель буквально вручную помог справиться с пробкой, образовавшейся из-за прорыва трубы на Багратиона. О добром поступке «Клопс рассказали» несколько благодарных калининградцев.

С редакцией связался и сам герой. Павел рассказал, что утром в понедельник, 2 февраля, спешил на работу. Он увидел затор и решил взять дело в свои руки.

«Я строю дублёр двухъярусного моста, сапоги и спецовка у меня всегда при себе. Увидел, как буксуют и скользят машины в этих потоках, и решил, что это мой звёздный час», — со смехом говорит калининградец.