В Калининграде герой в сапогах вытолкал десяток машин, забуксовавших из-за прорыва трубы на Багратиона (видео)

В Калининграде 24-летний строитель буквально вручную помог справиться с пробкой, образовавшейся из-за прорыва трубы на Багратиона. О добром поступке «Клопс рассказали» несколько благодарных калининградцев.
С редакцией связался и сам герой. Павел рассказал, что утром в понедельник, 2 февраля, спешил на работу. Он увидел затор и решил взять дело в свои руки.
«Я строю дублёр двухъярусного моста, сапоги и спецовка у меня всегда при себе. Увидел, как буксуют и скользят машины в этих потоках, и решил, что это мой звёздный час», — со смехом говорит калининградец.
За каких-то полчаса Павлу удалось вызволить из водного плена десяток легковушек. Загвоздка вышла только с грузовыми авто, которые он не смог сдвинуть с места.
«Я заранее позвонил на работу и предупредил, что опоздаю. Потом дождался приезда специалистов и уехал», — рассказал строитель.
Утром 2 февраля в Калининграде произошла утечка. Горячая вода вытекала на проезжую часть в районе улицы Багратиона.