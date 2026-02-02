08:59

«Возможно образование наледи»: в «Водоканале» прокомментировали потоки кипятка на Багратиона

  1. Происшествия
Автор:

Рабочие занимаются перекрытием участка сети, из-за прорыва которого на ул. Багратиона хлынула горячая вода. Об этом сообщили в областном «Водоканале» в понедельник, 2 февраля.

«На пр-те Калинина, 7а, в Калининграде обнаружена утечка. Вода вытекает на проезжую часть ул. Серпуховская — Багратиона. Возможно образование наледи. Аварийная бригада областного «Водоканала» уже на месте занимается вопросом перекрытия участка сети», — пояснили коммунальщики.

По словам очевидцев на ул. Багратиона из-за прорыва трубы на дороге образовался ледяной потоп, машины буксуют и вмерзают в проезжую часть.

Тема:
Авария на водопроводе в районе ул. Багратиона в феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде Mercedes застрял в ледяной воде после крупной аварии в районе Багратиона (фото, видео)
02 февраля 2026
16:17
В Калининграде герой в сапогах вытолкал десяток машин, забуксовавших из-за прорыва трубы на Багратиона (видео)
02 февраля 2026
12:44
«Возможно образование наледи»: в «Водоканале» прокомментировали потоки кипятка на Багратиона
02 февраля 2026
08:59
Кипяток вырвался наружу: на Багратиона из-за прорыва трубы на дороге ледяной потоп
02 февраля 2026
08:28
Все новости по теме
3 035
ЖКХ