«Возможно образование наледи»: в «Водоканале» прокомментировали потоки кипятка на Багратиона

Рабочие занимаются перекрытием участка сети, из-за прорыва которого на ул. Багратиона хлынула горячая вода. Об этом сообщили в областном «Водоканале» в понедельник, 2 февраля.

«На пр-те Калинина, 7а, в Калининграде обнаружена утечка. Вода вытекает на проезжую часть ул. Серпуховская — Багратиона. Возможно образование наледи. Аварийная бригада областного «Водоканала» уже на месте занимается вопросом перекрытия участка сети», — пояснили коммунальщики.