Кафе «Солёная ворона»

Расписание
6 января
вторник
|18:00
«Страницы голубого огонька»
7 января
среда
|18:00
«Дом с привидениями. Рождественские истории»
8 января
четверг
|18:00
Песни из советских кинофильмов
9 января
пятница
|18:00
«Чудный отдых»
10 января
суббота
|18:00
«Любовь как в кино»
15 января
четверг
|18:00
«Ты моя мелодия»
16 января
пятница
|18:00
«Союз Рыжих»
17 января
суббота
|18:00
«Новогодний мюзикл на вкус»
22 января
четверг
|18:00
«Фламенко — танец страсти и любви»