Дата и место
|
27 марта
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Олег Яковенко — актер театра и кино (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.),, автор-исполнитель, лауреат международных конкурсов приглашает на программу «Мелодии любви» и это не просто музыкальная программа, а настоящая палитра эмоций, а как может быть иначе, если эти песни поют все, слушают все и эти песни о любви!
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Уникальное музыкальное событие для Вашего вечера!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843