«Любовь как в кино»

12+
Дата и место

26 марта
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

В этот вечер вас ждут незабываемые музыкальные впечатления от дуэта талантливых артистов — Ильи Пищенко и Паолы Мейдра, которые исполнят яркие джазовые композиции, а также любимые песни из фильмов и мюзиклов. 

Илья Пищенко (г. Санкт—Петербург) —  солист Петербургской Филармонии Джазовой Музыки, профессиональный музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист. Паола Мейдра (г. Таллинн, Эстония) — профессиональная актриса мюзиклов и певица, работающая в проектах США, Франции, Прибалтики и России. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Стоимость билета (концерт+ужин) –— 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843