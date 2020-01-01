Дата и место
|
19 марта
четверг
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на спектакль и ужин в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Фантастический моноспектакль великолепной театральной актрисы О.Румянцевой (Москва) «Истории Александра Вертинского» — это воспоминания Вертинского о своей жизни, его стихи и, конечно же, его песни. Актерская магия и магия стихов и песен.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Уникальное театральное событие для Вашего вечера!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843