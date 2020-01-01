Концерты
Музыкально-гастрономический вечер «Шедевры мирового мюзикла»

12+
Дата и место

21 марта
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Шедевры мирового мюзикла»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Потрясающие композиции прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепроекта «Романтика романса» и солистки Калининградского областного музыкального театра Виктории Шевцовой. Она подарит новое звучание знакомым фрагментам, увлекая вас в захватывающий мир знаменитых мюзиклов. Перед вами откроется уникальная возможность перенестись в эпоху легендарных героинь, которыми восхищались многие поколения, почувствовать мощь вокала и напитаться энергией творчества.

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт.. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Незабываемый вечер, насыщенный потрясающими мелодиями, яркими эмоциями и впечатлениями!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843