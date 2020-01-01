Дата и место
21 марта
суббота
|18:00
Музыкально-гастрономический вечер «Шедевры мирового мюзикла»2026-03-21T18:00:00.000+02:00
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Шедевры мирового мюзикла»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Потрясающие композиции прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепроекта «Романтика романса» и солистки Калининградского областного музыкального театра Виктории Шевцовой. Она подарит новое звучание знакомым фрагментам, увлекая вас в захватывающий мир знаменитых мюзиклов. Перед вами откроется уникальная возможность перенестись в эпоху легендарных героинь, которыми восхищались многие поколения, почувствовать мощь вокала и напитаться энергией творчества.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт.. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Незабываемый вечер, насыщенный потрясающими мелодиями, яркими эмоциями и впечатлениями!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843