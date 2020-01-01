Концерты
Музыкально-гастрономический «Note française»

12+
Дата и место

20 марта
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Note française»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

«Дуэт Париж» исполнит лучшие хиты знаменитых французских исполнительниц и перенесёт вас в мир нежности и утончённости французской музыки. Это музыкальный вояж по самым известным  композициям легендарных французских артисток — от Эдит Пиаф до Zaz. Порадуйте себя романтической атмосферой Франции!

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Душевные тексты, мощная энергия и невероятный диапазон эмоций!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843