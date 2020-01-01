Концерты
Музыкально-гастрономический вечер «Песни о любви»

Дата и место

28 марта
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота отправит нас в путешествие по страницам истории, где каждая нота и каждое слово вызовут в наших сердцах ту самую магию, которая делает нас живыми.

«Песни о Любви» — это не просто музыкальная программа, а настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи до нежности осязаемых воспоминаний.

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Не откладывайте свое счастье на потом!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843