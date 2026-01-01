ДК железнодорожников

Калининград, ул. Железнодорожная, 2
Телефон: (4012) 58-70-90

Расписание

16 января
пятница
19:00
Гарри Поттер и Миядзаки при свечах
11 февраля
среда
19:00
«Арифметика мужских измен»
13 февраля
пятница
19:00
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
20 февраля
пятница
19:00
Марк Бартон
7 июня
воскресенье
18:00
Валерий Семин
8 июня
понедельник
18:00
Валерий Семин
11 декабря
пятница
19:00
Виктор Комаров

О заведении

Культурно-досуговое место в Калининграде, где проводят концерты артистов и театральные постановки. По выходным организовывают дискотеки "Кому за..." Здесь же находится и детская балетная школа.

