ДК железнодорожников

16 января
пятница
|19:00
Гарри Поттер и Миядзаки при свечах
11 февраля
среда
|19:00
«Арифметика мужских измен»
13 февраля
пятница
|19:00
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
13 февраля
пятница
|19:00
Ваня Усович
20 февраля
пятница
|19:00
Марк Бартон
7 июня
воскресенье
|18:00
Валерий Семин
8 июня
понедельник
|18:00
Валерий Семин
11 декабря
пятница
|19:00
Виктор Комаров
Культурно-досуговое место в Калининграде, где проводят концерты артистов и театральные постановки. По выходным организовывают дискотеки "Кому за..." Здесь же находится и детская балетная школа.