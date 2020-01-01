Театр
16+
«Свидание вслепую»
Актёры: Надежда Ангарская, Иван Пышненко, Сергей Молчанов
Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта

Дата и место

20 марта
пятница
19:00
ДК железнодорожников

О событии

После просмотра этого спектакля зрители выходят с желанием жить, любить и радоваться мелочам. Спектакль дает надежду людям, которые возможно уже и отчаялись наладить свою личную жизнь и забыли о таком приятном чувстве как любовь. Это про чувства, про уважение к противоположному полу и конечно же про любовь. Про любовь на кончиках пальцев.

Два человека в разводе. У неё ребенок от первого брака и куча комплексов. У него долги за прогоревший бизнес и неуверенность в себе. Что может объединить этих людей, кроме того факта, что оба поставили не свою фотографию на сайте знакомств?! — Желание любить. Желание дарить кому-то свою любовь и о ком-то по-настоящему заботиться.

«Свидание вслепую» — самый смешной спектакль этой весны про любовь, в котором Надежда Ангарская, Иван Пышненко и Сергей Молчанов говорят на взрослые темы.