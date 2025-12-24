Валерий Семин

Расписание
|
7 июня
воскресенье
|18:00
|
ДК железнодорожников
|
8 июня
понедельник
|18:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Заслуженный артист России Валерий Сёмин — выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день».
Баянист, объединяющий вокруг баяна профессионалов и любителей-музыкантов разных национальностей и культур. Постоянный соведущий-баянист популярной теле-программы Михаила Евдокимова «С лёгким паром!», теле и радио-ведущий, композитор, аранжировщик, киноактёр.
Валерий Сёмин — это человек-праздник. Артист, обладающий мощной энергетикой и харизмой, который заводит абсолютно любую аудиторию с пол-оборота.
В репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго, фокстроты и т.д.
Наличие такого богатого репертуара позволяет составить концертные программы к любому календарному празднику, начиная с Нового года (далее 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День матери, День пожилого человека и т.д.) и заканчивая профессиональными праздничными датами (Дни металлурга, строителя, железнодорожника, сельского хозяйства и т.д.), а также к любому домашнему торжеству или юбилею в кругу близких и друзей.
Валерий Сёмин первый из музыкантов-народников, кто в начале 90-х годов придумал и осуществил уникальный инструментальный проект «Балалайка in Rock», в котором на русских народных инструментах исполнялась классика мировой поп и рок-музыки «Битлз», «Дип Пёрпл», «Металлика» и т.д.
Творческая биография музыканта богата и многогранна. Все концерты Валерия Сёмина проходят в тёплой, дружеской атмосфере на разных площадках нашей страны, начиная с сельского Дома культуры и заканчивая сценой Государственного Кремлёвского Дворца, на которой в мае 2016 года артист отметил в кругу друзей свой 50-летний юбилей.
Преданность русской народной культуре, безграничная любовь к песням, национальным инструментам, богатейший опыт работы, профессионализм — всё это грани одного таланта, имя которому Валерий Сёмин.