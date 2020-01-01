«Скандал заказывали?»

Актёры: Георгий Дронов, Мария Сластненкова, Александр Андросов, Артем Глотов, Евгений Елсуков
Продолжительность: 2 часа 20 минут
Дата и место
14 марта
суббота
|19:00
ДК железнодорожников
О событии
Как известно скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетённых в один узел, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут в живую, отдохните и посмейтесь от души.
Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно, после спектакля все восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».