Фестивали, праздники
Представление световых кукол с гигантским осьминогом

Представление световых кукол с гигантским осьминогом

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
0+

Дата и место

8 марта
воскресенье
12:00
ДК железнодорожников

О событии

Уникальное представление световых кукол с гигантским Осьминогом. Театр Николая Зыкова (Москва)

Для вас — абсолютно новаторское представление, которое непременно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

О чем это представление?

Самый титулованный кукольник России Николай Зыков представит настоящее сценическое волшебство, способное вызвать восторг не только у детей, но и у их родителей. Представление проходит в полной темноте, превращая сцену в настоящий праздник света, движения и творческого взаимодействия со зрителями.

Каждый номер — самостоятельная миниатюра, где персонажи раскрывают свою душу через пластику и характер. В представлении использованы куклы разных систем: это куклы, управляемые нитями сверху - марионетки (1, 2, 3, 4, 5 и 8 управляемых одним кукловодом, одновременно),и управляемые снизу - тростевые куклы (2-х и 5-и тростевые). Размер кукол от 1 до 5 метров! Особое впечатление производят трансформации: куклы меняют форму прямо на глазах публики, рождая новые и новые образы.

Не пропустите единственное представление театра, который покорил более 50 стран мира! Особенность драматургии — отсутствие текста: зрителям дана абсолютная свобода восприятия — вы сами придумаете названия и интерпретации увиденного. Это не просто представление— это портал в сказку, где каждый зритель становится соавтором чуда.

На сцене оживают персонажи: Золотой дракон и Неоновая девочка, стая рыбок и огромный Кит, Малыш размером в 5 метров и гигантский Осьминог!

Секрет выразительности кукол кроется в их уникальной конструкции. Это не просто театральные куклы с подсветкой: Николай Зыков использует светодиоды и электролюминесцентные провода, авторские технологии, не имеющие аналогов в мире.

Дети будут пищать от радости, а взрослые — затаив дыхание, вспоминать своё детство.

Кто создает это волшебство?

Николай Зыков — артист, инженер, мастер, режиссер и автор более 200 уникальных марионеток, тростевых и экспериментальных кукол. Он сам придумывает, конструирует и изготавливает всех своих персонажей, а в представлении нередко управляет несколькими сложными конструкциями одновременно.

Более 20 кукольных представлений получили множество международных наград за инновационность и выдающееся мастерство, включая награды Всемирных Конгрессов кукольников УНИМА.

Наследие и инновации

Николай Зыков — правнучатый племянник легендарного советского кукольника Сергея Образцова. Театр бережно сохраняет традиции кукольного искусства, обогащая их новаторскими материалами и технологиями.

Мировое признание

Представления театра Николая Зыкова показаны уже свыше 4000 раз в более чем 50 странах Европы, Азии, Америки и Африки. Критики называют их «пробирающими до мурашек», а самого Николая — «одним из самых значимых кукольников мира».

Кому будет интересно это представление?

  • Семьям, ищущим идеальное приключение для всех поколений.
  • Любителям уникального: это то, что вы не увидите больше нигде.
  • Поклонникам театра, жаждущим свежих форм и взрывных впечатлений.
  • Ценителям креатива, где традиции встречаются с инновациями.

Продолжительность — 1 час, без антракта.

Детям до 3-х лет вход бесплатный (при сопровождении родителем, без предоставления отдельного места)

Добро пожаловать в фантастический мир современного кукольного искусства!