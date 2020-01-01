Дата и место
8 марта
воскресенье
|12:00
Представление световых кукол с гигантским осьминогом
О событии
Уникальное представление световых кукол с гигантским Осьминогом. Театр Николая Зыкова (Москва)
Для вас — абсолютно новаторское представление, которое непременно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
О чем это представление?
Самый титулованный кукольник России Николай Зыков представит настоящее сценическое волшебство, способное вызвать восторг не только у детей, но и у их родителей. Представление проходит в полной темноте, превращая сцену в настоящий праздник света, движения и творческого взаимодействия со зрителями.
Каждый номер — самостоятельная миниатюра, где персонажи раскрывают свою душу через пластику и характер. В представлении использованы куклы разных систем: это куклы, управляемые нитями сверху - марионетки (1, 2, 3, 4, 5 и 8 управляемых одним кукловодом, одновременно),и управляемые снизу - тростевые куклы (2-х и 5-и тростевые). Размер кукол от 1 до 5 метров! Особое впечатление производят трансформации: куклы меняют форму прямо на глазах публики, рождая новые и новые образы.
Не пропустите единственное представление театра, который покорил более 50 стран мира! Особенность драматургии — отсутствие текста: зрителям дана абсолютная свобода восприятия — вы сами придумаете названия и интерпретации увиденного. Это не просто представление— это портал в сказку, где каждый зритель становится соавтором чуда.
На сцене оживают персонажи: Золотой дракон и Неоновая девочка, стая рыбок и огромный Кит, Малыш размером в 5 метров и гигантский Осьминог!
Секрет выразительности кукол кроется в их уникальной конструкции. Это не просто театральные куклы с подсветкой: Николай Зыков использует светодиоды и электролюминесцентные провода, авторские технологии, не имеющие аналогов в мире.
Дети будут пищать от радости, а взрослые — затаив дыхание, вспоминать своё детство.
Кто создает это волшебство?
Николай Зыков — артист, инженер, мастер, режиссер и автор более 200 уникальных марионеток, тростевых и экспериментальных кукол. Он сам придумывает, конструирует и изготавливает всех своих персонажей, а в представлении нередко управляет несколькими сложными конструкциями одновременно.
Более 20 кукольных представлений получили множество международных наград за инновационность и выдающееся мастерство, включая награды Всемирных Конгрессов кукольников УНИМА.
Наследие и инновации
Николай Зыков — правнучатый племянник легендарного советского кукольника Сергея Образцова. Театр бережно сохраняет традиции кукольного искусства, обогащая их новаторскими материалами и технологиями.
Мировое признание
Представления театра Николая Зыкова показаны уже свыше 4000 раз в более чем 50 странах Европы, Азии, Америки и Африки. Критики называют их «пробирающими до мурашек», а самого Николая — «одним из самых значимых кукольников мира».
Кому будет интересно это представление?
- Семьям, ищущим идеальное приключение для всех поколений.
- Любителям уникального: это то, что вы не увидите больше нигде.
- Поклонникам театра, жаждущим свежих форм и взрывных впечатлений.
- Ценителям креатива, где традиции встречаются с инновациями.
Продолжительность — 1 час, без антракта.
Детям до 3-х лет вход бесплатный (при сопровождении родителем, без предоставления отдельного места)
Добро пожаловать в фантастический мир современного кукольного искусства!