Театр
16+
«Не виноватая я»
Продолжительность: 1 час 30 минут

Дата и место

12 марта
четверг
19:00
ДК железнодорожников

О событии

 Женя твёрдо уверена: любовь и семья — это не её история. Но её подруга так не считает... Правда, устраивает личную жизнь только для себя. 

А в это время Случай уже потирает руки и готовит самые невероятные и смешные повороты судьбы!

Комедийный спектакль «Не виноватая я» — о том, как самые твёрдые убеждения рушатся от одного нечаянного знакомства. Яркая, добрая и невероятно смешная история о поиске счастья там, где его совсем не ждёшь.

Актёрский состав:

  • Ольга Хохлова
  • Светлана Саягова
  • Олег Харитонов