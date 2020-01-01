Продолжительность: 1 час 30 минут
Дата и место
|
12 марта
четверг
|19:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Женя твёрдо уверена: любовь и семья — это не её история. Но её подруга так не считает... Правда, устраивает личную жизнь только для себя.
А в это время Случай уже потирает руки и готовит самые невероятные и смешные повороты судьбы!
Комедийный спектакль «Не виноватая я» — о том, как самые твёрдые убеждения рушатся от одного нечаянного знакомства. Яркая, добрая и невероятно смешная история о поиске счастья там, где его совсем не ждёшь.
Актёрский состав:
- Ольга Хохлова
- Светлана Саягова
- Олег Харитонов