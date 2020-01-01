Дата и место
|
9 марта
понедельник
|18:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Специально к международному женскому дню — легендарный мюзикл «МИСТЕР ИКС»
«МИСТЕР ИКС» Имре КАЛЬМАНА, пожалуй, самая известная классическая оперетта.
«Великосветская публика заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. По условиям контракта никто не должен видеть его лица .Молодая вдова, наследница огромного состояния Теодора Вердье заинтересована личностью Мистера Икс и приходит в цирк только на его номер. Влюбленный в Теодору Барон де Кровильяк предлагает Теодоре выйти за него замуж и в который раз получает отказ. Расставшись с надеждой стать ее мужем барон решает отомстить ей, опозорив в глазах светского общества. Для этого он предлагает Мистеру Икс познакомиться с Теодорой под именем графа Анри де Шатонеф.
Мистер Икс соглашается, он не может устоять перед искушением видеть любимую женщину и говорить с нею. На праздник за кулисами цирка Мистер Икс приходит без маски. Теодора не сводит глаз с Анри. План барона начинает осуществляться.
Героев оперетты ждут головокружительные повороты судьбы и… как это принято в оперетте — счастливый конец!»
В спектакле принимают участие артисты музыкальных театров города Москвы: Московского Академического театра оперетты, Московского музыкального театра «Геликон-опера», Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» и др. В спектакле заняты: народные артисты РФ Елена Ионова и Вадим Заплечный, заслуженный артист России Петр Борисенко, лауреаты Международных конкурсов Ольга Белохвостова, Зинаида Скворцова, Елена Соколова, Анна Чернова, Вадим Панфилов, Кирилл Панфилов, Евгений Кравченко и др. Автор сценической редакции и режиссер- заслуженный артист РФ, солист театра «Московская оперетта» Петр Борисенко.